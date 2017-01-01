YEREL HABERLER / ELAZIĞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Doğu ve Güneydoğu'nun ilk akredite edilen Tıp Fakültesi FÜ oldu

Doğu ve Güneydoğu'nun ilk akredite edilen Tıp Fakültesi FÜ oldu



(Fotoğraflı)



Kamil Can Kılıç

ELAZIĞ (İHA) - Fırat Üniversitesi (FÜ) Tıp Fakültesi Doğu ve Güneydoğu'da akredite edilen ilk Tıp Fakültesi oldu.

FÜ Tıp Fakültesi, 2011 yılında başlattığı Tıp Eğitiminin Akreditasyonu serüvenini 2017 yılında tamamlayarak, Doğu ve Güneydoğu'da akredite edilen ilk Tıp Fakültesi oldu.

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kazez yaptığı açıklamada, yoğun bir hazırlık, iyileştirme ve geliştirme süreçlerinin ardından 2015 yılı ziyaretinde koşullu akredite edilen tıp fakültesinin, Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu (UTEAK) ve Tıp Eğitimi Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD) tarafından 2017 Nisan tarihi itibariyle akredite edildiğini söyledi.

FÜ Tıp Fakültesi'nde akreditasyon sürecinin ilk defa 2010 yılında oluşturulan bir komisyon ile başlatıldığını aktaran Prof.Dr. Kazez, "2011 yılında hazırlıkları takiben UTEAK'a başvurulmuştur. TEPDAD değerlendirmesi aynı yıl yapılmış ve eksikliklerin giderilmesi için zaman tanınmıştır. 2015 yılında tekrar değerlendirilme talebimiz olmuş, bu değerlendirmede de bazı eksikliklerin devam etmesi üzerine şartlı ve bir yıl süreli bir akreditasyon önerilmiştir. 2016 yılı sonunda son eksiklikler de giderilip fakülte raporu UTEAK-TEPDAD' a sunulmuş ve yeni bir değerlendirme talebi iletilmiştir. 2017'nin Ocak ayında yapılan ziyaret ve değerlendirme raporu, Nisan ayında TEPDAD yönetim kurulunda kabul edilerek akredite edildiğimiz ilan olunmuştur. Tıp Fakültemiz 24. Akredite Tıp Fakültesi olmuştur. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun Tıp Eğitimi akredite tek tıp fakültesidir. Nihayetinde amacımıza ulaşmış olmanın ve 1983 yılında kurulan Tıp Fakültemizin rüştünü ispatlaması olarak kabul edebileceğimiz bu sürecin öğrencilerimiz başta olmak üzere hepimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

(CK-HİV-Y)



13.04.2017 14:35:13 TSI

NNNN

