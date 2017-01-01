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Denizli'de hırsızlık yaptılar, Aydın'da yakalandılar

13 Nisan 2017 Perşembe, 14:28
Denizli'de hırsızlık yaptılar, Aydın'da yakalandılar
Denizli'de hırsızlık yaptılar, Aydın'da yakalandılar

(Fotoğraflı)

AYDIN (İHA) - Denizli'de meydana gelen hırsızlık olayına karışan dört şüpheli, düzenlenen operasyonla Aydın'ın Nazilli ilçesinde yakalandı.
Denizli Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Pamukkale ilçesi Topraklık ile Merkezefendi ilçesi Yenişehir Mahallerinde iki farklı hırsızlık olayının ardından çalışma başlattı. Topraklık Mahallesinde evden para ve ziynet eşyası çalan hırsızların Aydın'ın Nazilli ilçesinde olduklarını tespit eden ekipler, şahısları operasyonla yakaladı. C.F. ile S.İ. isimli kadın hırsızların kilitli olmayan kapıları kartla açtıkları tespit edildi.
Ayrıca Merkezefendi ilçesi Yenişehir Mahallesinde 7 Nisan Cuma günü meydana gelen hırsızlık olayına yönelik çalışma yapan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Denizli'de olduğu tespit edilen adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon kapsamında, F.A. ile A.K. yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan evde arama yapan polis ekipleri, çalınan ses sistemlerini ele geçirerek sahibine teslim etti.
Yapılan operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 4 kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
(MB-Y)

13.04.2017 14:35:51 TSI
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