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Korkuteli'de Mobese çalışması başladı



(Fotoğraflı)



Adem Durmaz

ANTALYA (İHA)- Savunma Sanayi Müsteşarlığınca Korkuteli ilçesine 26 noktaya 120 kamerayla Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve ilçe giriş-çıkışlarına 4 adet Plaka Tanıtma Sistemi kurulması için gerekli çalışmalar başladı.

Korkuteli ilçesinde yeni Mobese sistemi çalışması startı verildi. Savunma Sanayi Müsteşarlığınca yapılacak olan Mobeseler için ilk çalışma Şehitler parkından başlandı.

Korkuteli'nin çeşitli bölgelerinde 26 noktada 120 kamera yerleştirileceğini belirten Emniyet Müdürü Hüseyin Mektepli, "bunların içinde 4'ünün plaka tanıma sistemi olacak. Her nokta da 1 hareketli, 4 sabit kamera olacak. Kameralar yüksek çözünürlüklü ve gece görüşü olan kameralar. Bu sayede Korkuteli'nde Emniyet daha hızlı çalışacak. Olaylara daha seri müdahale edecek. Özellikle yaz aylarında yaşanan yoğunluktan dolayı meydana gelen bir takım aksaklıklar vardı artık, onlarla karşılaşmayacağız. Her şey daha güvenli ve huzurlu bir Korkuteli için" dedi.

(AD-SÇ-Y)



13.04.2017 14:36:29 TSI

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