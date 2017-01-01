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Kayseri'de 'Milli Güç Çalıştayı' düzenlenecek



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Erciyes Teknopark, Teknopark İstanbul işbirliğiyle, 'Milli Güç Çalıştayı' düzenlenecek.

20-21 Nisan 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan çalıştay kapsamında, savunma sanayimizin geliştirdiği platformların kalbi durumunda olan milli ve özgün güç gruplarının geliştirilmesi için başta BMC ve TEI olmak üzere güç grubu konusunda çalışma yapan ya da yapabilecek onlarca firmanın katılımı ile motor ve transmisyon aksamlarının geliştirilmesine ve üretilmesine yönelik konular masaya yatırılacak.

Yurt içi mevcut imkân ve kabiliyetlerin azami ölçüde kullanılması adına Kayseri'de gerçekleştirilecek bu çalıştayda motor, transmisyon, soğutma paketi ve alt sistemlerinin geliştirilmesi ve üretilmesi konusunda ana yükleniciler ile potansiyel alt yüklenici firmalar arasında ikili görüşmeler de organize edilecek.

(SK)



13.04.2017 14:37:07 TSI

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