23 Nisan için düzenlenen özel basketbol turnuvası start aldı

GAZİANTEP (İHA) - Şehitkamil ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında organize edilen iki farklı basketbol organizasyonu hava atışı ile start aldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde organize edilen 5. Geleneksel Şehitkamil Belediyesi Orta Okullararası Basketbol Kupası ve Sağlıklı Nesiller İçin Bir Adım Da Sen Projesi kapsamında organize edilen 3x3 Salon Basketbolu Turnuvası, düzenlenen seremonisi ile start aldı.

25 farklı okuldan 400'e yakın sporcunun katıldığı müsabakalar hava atışıyla başladı. Açılış seremonisine Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep İl Sağlık Müdürü Sadettin Yazı, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, Türkiye Basketbol Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi Güven Alkoçak, Şehitkamil Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yardımcıları, Ahmet Göçmen, İbrahim Gümüş ile çok sayıda okul müdürü, öğretmen, öğrenci velisi, potanın dev adamlarının ve perilerinin heyecanına eşlik etti.

"Büyük coşku büyük mutluluk oluşturdu"

Fadıloğlu, basketbol maçları öncesinde arkadaşlarını desteklemek için tribünlerdeki yerini alan öğrencilerin büyük coşkusunun kendilerini çok mutlu ettiğini seremoni esnasında ifade etti. Başkan Fadıloğu, "İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüz, İl Sağlık Müdürlüğümüz ve Türkiye Basketbol Federasyonumuzla birlikte işbirliği içerisinde organize ettiğimiz iki farklı basketbol organizasyonun açılış seremonisinde çocuklarımızın, gençlerimizin coşkusuna tanıklık etmek beni çok mutlu etti. Tahmin ediyorum ki tribünlerde yerini alan tüm misafirlerimiz için durum benzerdir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde her yıl geleneksel olarak organize ettiğimiz spor şenlikleri bu yıl 5 farklı branşta 6 farklı organizasyonla gerçekleştirilecek. Buna ek olarak 5 aylık süre zarfında 2 bin 535 öğrencimizin katılımıyla gerçekleştirilen Sağlıklı Nesiller İçin Bir Adım Da Sen At Projesi, kapsamında sportif faaliyetler ve eğitim çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu gün ölçüm ve testler neticesinde basketbol branşına özgü eğitim alan öğrencilerimiz parke üzerindeki yerlerini alıyorlar. Organizasyonların düzenlenmesinde emeği geçen tüm paydaş kurum temsilcilerimize, katılımcı okullarımızın değerli idareci ve öğretmenlerine teşekkür ediyorum. Tüm sporcularımıza centilmence bir mücadele diliyorum" dedi.

"Bir ilki yaşadılar"

Sağlıklı Nesiller İçin Bir Adım Da Sen At Projesi kapsamında 6 farklı proje okulunda eğitim gören 2 bin 535 öğrenci arasında yapılan ölçümler ve branşa özgü yetenek seçimi testlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler, 3x3 Salon Basketbolu Turnuvasında ilk defa resmi bir organizasyonda parke üzerine çıkmanın heyecanını yaşadı. Vücut kitle indeksi 30'un üzerinde olan öğrencilerden kurulu takımlar bir yanda potayla buluşmanın sevincini yaşarken diğer yanda da sağlıklı adımlarına bir yenisini daha ekledi.

Tüm okulların şampiyon, katılımcı tüm öğrencilerin Rıdvan Fadıloğlu tarafından birinci ilan edildiği turnuvanın ödül töreninde, şampiyonlar büyük sevinç yaşadı.

