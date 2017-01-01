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Gebze Beylikdağı Mesire Alanı'nı aydınlatılacak



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Beylikdağı'nda aydınlatma çalışması yapacak.

Gebze Beylikdağı'nı yaptığı düzenleme ve ağaçlandırma çalışmalarıyla mesire alanına dönüştüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, alanın aydınlatmasını da yapacak. Bin 100 dönüm alana sahip mesire alanı içindeki yürüyüş yolları elektrik direkleriyle aydınlatılacak.

Alandaki 12 kilometrelik yürüyüş yolu üzerine 6 metre uzunluğundaki dekoratif direkler yerleştirilecek. Alana toplam 300 adet aydınlatma direği dikilecek. Mesire alanına ayrıca iki adet elektrik trafosu yerleştirilerek, enerji nakil hattı yapılacak.

Çalışmanın yapılması için Büyükşehir Belediyesi ihale düzenledi. İhaleye 14 firma teklif verdi. En düşük teklifi 1 milyon 279 bin TL ile Musa Evşen verirken, en yüksek teklif 3 milyon 602 bin TL ile Mehmet Yıldız'dan geldi.

(İÇ)



13.04.2017 14:42:59 TSI

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