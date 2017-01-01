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Nilüfer Belediyesi üreticiye meyve fidanı dağıttı



(Fotoğraflı)



Bülent Değirmen

BURSA (İHA) - Kırsal mahallelerdeki üreticiyi her alanda destekleyen Nilüfer Belediyesi, bu yıl da toplam bin 187 adet meyve fidanını ücretsiz dağıttı. Nilüfer Belediyesi, proje ile tarımsal ürün çeşitliliğinin ve kapasitesinin artırılmasına önemli katkıda bulunuyor.

Nilüfer Belediyesi'nin kırsal mahallelerde tarımsal ürün çeşitliliğini ve kapasitesini artırmak amacıyla başlattığı meyve fidanı dağıtımı, üreticinin yüzünü güldürüyor.

Kırsal mahallelerde üretici ve üretimi desteklemek amacıyla başlatılan meyve fidanı dağıtımı bu yıl da artan ilgiyle devam etti.

Nilüfer Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Kırsal Alan Bürosu'nun çalışmalarıyla bu yıl üreticiye, ceviz, kestane, şeftali, incir, armut, erik ve hünnap fidanları ücretsiz olarak verildi. Ekiplerin mahallelere götürerek üreticiye teslim ettikleri fidanların toprakla buluşmasıyla ürün çeşitliliği de kırsal mahallelerde artacak.

Nilüfer Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Kırsal Alan Bürosu ekipleri, mahalle muhtarlarının da destekleriyle çiftçilerden gelen talepleri değerlendirdi. Talepler doğrultusunda bu yıl Atlas, Akçalar, Ayvaköy, Badırga, Başköy, Büyükbalıklı, Çatalağıl, Çaylı, Dağyenice, Fadıllı, Gölyazı, Gümüştepe, Güngören, Hasanağa, İnegazi, İrfaniye, Karacaoba, Konaklı, Kadriye, Korubaşı, Kuruçeşme, Maksempınarı, Tahtalı, Unçukuru, Üçpınar, Ürünlü ve Yaylacık Mahalleleri'ndeki çiftçilere toplam bin 187 meyve fidanı verildi.

Üreticileri, fidan yetiştirme konusunda da bilgilendiren Nilüfer Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ayrıca önceki yıllarda verilen fidanların da kontrolünü yapıyor.

(UGR-



13.04.2017 14:44:42 TSI

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