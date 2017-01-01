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Vali Güvençer'den referandum açıklaması

- Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer:

- "Hiç kimsenin güvenlik açısından bir sıkıntısı olmasın"



(Fotoğraflı)



Aykut Yeniçağ

MANİSA (İHA) - Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, 16 Nisan Pazar günü yapılacak olan Anayasa değişikliği referandumuyla ilgili olarak il genelinde bütün güvenlik tedbirlerinin alındığını ve güvenlik açısından bir risk bulunmadığını söyledi.

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, 16 Nisan Pazar günü yapılacak olan Anayasa referandumuyla ilgili olarak il genelinde alınan güvenlik tedbirleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Manisa il genelinde güvenlik açısından bir risk faktörünün bulunmadığını vurgulayan Vali Güvençer, emniyet ve jandarmadaki bütün personelin referandum süresince ya sahada olacağını ya da karargahlarında bulunacağını kaydetti. 5 bine yakın güvenlik görevlisinin 16 Nisan Pazar günü sabahtan sonuçlar neticeleninceye kadar görev yapacağını ifade eden Vali Güvençer, "Sadece sandık bölgelerinde, sandık çevrelerinde emniyet ve jandarma bölgesine göre görevli sayamız 3 bini aşıyor. Arkadaşlarımızla çok sıklıkla değerlendirme toplantısı yaptık. Çok özel bir risk değerlendirmemiz yok. Bu manada Manisa hem geçmişten gelen tecrübesiyle, hem de Manisa'nın sosyolojik getirdiği artılarla kazasız belasız çok rahatlıkla bu referandum sürecini, referandum gününü atlatacağız. Hiç kimsenin güvenlik açısından bir sıkıntısı olmasın" diye konuştu.

Türkiye'de seçimlerin adli organlar vasıtasıyla yürütülmesinde Türkiye'nin dünyada örnek gösterilebilecek tecrübeye ve güvenirliliğe sahip olduğunu vurgulayan Güvençer, "Gözlemcilerin hazırladığı raporlarda bunu tescil ediyor. Türkiye özellikle seçim sürecini çok sağlıklı ve güvenli yöneten, örnek uygulamaları başlatmış bir ülkedir" dedi.

(AY-Y)



13.04.2017 14:46:32 TSI

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