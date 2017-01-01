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Başkan Atilla'dan "Evet" Klibi



(Fotoğraflı)



Uğur Kuş

ŞANLIURFA (İHA) - Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, Referanduma sayılı günler kala hazırladığı evet videosuyla halka önemli mesajlar verdi.

Başkan Atilla, Klibin başında hayır diyen şer odaklarına dikkat çekerek, "16 nisan ülkemiz için çok önemli bir dönüm noktası. Dikkat ederseniz bugün PKK'nın, FETÖ'nün, vatan hainlerinin, İslam düşmanlarının, Batı'nın kısacası şer odaklarının tamamı 'hayır' diyor" ifadelerini kullanıyor. Klibin devamında PKK'dan, FETÖ'ye Vatan Hainlerinden İslam düşmanı Batılılara kadar birçok hayırcı figüran deşifre ediliyor. Başkan Atilla, Klibin son bölümünde 15 Temmuz ruhuna dikkat çekerek aynı ruhla sandığa gidilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Hayır diyenler Türkiye'nin büyümesini, istikrara kavuşmasını istemiyorlar. Biz de büyük Türkiye için, istikrar için, aydınlık yarınlar için evet diyoruz. 15 Temmuz'da nasıl tanklara karşı durduysak ve ülkemize sahip çıktıysa bugün de 15 temmuz ruhuyla ülkemize sahip çıkmalı ve hep birlikte evet diyelim" ifadelerine yer veriyor.

Sosyal medyada paylaşılan klip izleyenler tarafından beğeni toplarken yapılan yorumlarda da Başkan Atilla'nın ifadelerine destek mesajları yazılıyor.

(UK-SD-Y)



13.04.2017 14:48:59 TSI

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