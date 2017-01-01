13 NİSAN 2017
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Akhisarlı MHP'liler 'Evet' için toplandı

13 Nisan 2017 Perşembe, 14:50
Akhisarlı MHP'liler 'Evet' için toplandı
Akhisarlı MHP'liler 'Evet' için toplandı

(Fotoğraflı)

Barış Gezici
MANİSA (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Akhisar ilçe teşkilatı 16 Nisan Pazar günü yapılacak olan referandum öncesi düzenlediği toplantıda referandumda 'Evet' oyu kullanarak Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye destek vereceklerini açıkladı.
MHP Akhisar İlçe Teşkilatı, 16 Nisan Anayasa değişikliği referandumu öncesi basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına MHP Akhisar İlçe Başkanı İbrahim Uğurlu, Belediye Meclis üyeleri Mehmet Taşer ve Halil Aktaş, MHP Akhisar Kadın Kolları Başkanı Dilek Nisan Çabuk, eski ilçe başkanları ve partililer katıldı. Basın açıklaması yapan MHP Akhisar İlçe Başkanı İbrahim Uğurlu, "MHP Akhisar İlçe teşkilatı olarak, değerli eski ilçe başkanlarımız ve bugüne kadar Ülkü Ocaklarında görev yapmış ocak başkanlarımızla birlikte Başbuğumuzun izinde liderimizin emrindeyiz. Anayasa değişikliğinin oylanacağı 16 Nisan Pazar günü yapılacak olan referandum Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin sözü sözümüzdür, duruşu duruşumuzdur, ufku ufkumuzdur, ülküsü ülkümüzdür yolu yolumuzdur. Milletimizin birliği, dirliği, varlığı ve geleceği tehdit altındadır. Bu parti meselesi değil memleket meselesidir. Vatan ve Bayrak saldırıya uğruyorsa, milletimiz tahrip ediliyorsa, Türkiye'nin ve Türklüğün bekası söz konusuysa Türkiye'nin varlığını korumaya hazırız, Türk vatanının bekasını savunmaya hazırız, huzur ve istikrarın teminine kararlıyız. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır" dedi.
(BG-AY-Y)

13.04.2017 14:57:35 TSI
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