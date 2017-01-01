13 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Selçuklu Torunları Osmanlı'nın İzinde

13 Nisan 2017 Perşembe, 14:50
Selçuklu Torunları Osmanlı'nın İzinde
Selçuklu Torunları Osmanlı'nın İzinde

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından yürütülen "Selçuklu Torunları Osmanlı'nın İzinde" projesi kapsamında her gün Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile Konya'dan Bilecik ve Söğüt'e kültür turu yapılırken projenin ilk etabından bin 400 kişi yararlanacak.
Geçtiğimiz yıl 6 bin 800 lise 2. sınıf öğrencisini uçakla günübirlik Çanakkale'ye götüren Selçuklu Belediyesi bu yıl bu etkinliğe yeni bir rotasyon daha ekledi. İlk etapta bin 400 Selçuklu torunu Şeyh Edebali ve Ertuğrul Gazi'ye duaya gidecek. Toplam 35 tur sürecek kültür etkinliğinin 10 turu yapıldı. Selçuklu Belediye'nin yeni kültür projesi "Selçuklu Torunları Osmanlı'nın İzinde" ile Bilecik ve Söğüt'e yüksek hızlı tren ile günü birlik ziyaretler gerçekleştiriliyor. Her gün 40'ar kişilik ekipler sabah 06.50'de YHT ile Konya Tren Garı'ndan Bilecik'e hareket ediyor. Bilecik'te profesyonel rehber eşliğinde sürdürülen kültür turu daha sonra Söğüt'te devam ediyor. Kültür gezisi kapsamında Bilecik'e giden vatandaşlar, Bilecik'in tarihi ve eşsiz güzelliklerini, Osman Gazi'nin Osmanlı Beyliği'nin temellerini attığı ve bir dönem Osmanlı Devleti'ne başkentlik yapan Söğüt ilçesini ve Söğüt'ü fetheden Ertuğrul Gazi'nin kabristanını da ziyaret ediyor. Selçuklu Torunları Bilecik'te Şeyh Edebali'nin de kabrini ziyaret ederek Şeyh Edebali'nin Osman Gazi'ye "Ey oğul" ile başlayan ve "Nereden geldiğini unutma ki, nereye gideceğini unutmayasın" tavsiyesi ile biten son cümlesini hatırlatmış oluyor. Kültür ziyaretleri kapsamında Bilecik Türbesi, Söğüt Kültür Müzesi, Kuyulu Mescit ve Pelitözü Göleti'ni de ziyaret eden Selçuklu Torunları, buradaki tarihi ve doğal güzelliklere yerinde şahitlik ediyor. Projeye katılan ziyaretçiler daha sonra YHT ile Konya'ya geri dönüyor.
Konya'dan günübirlik Bilecik ve Söğüt'e giden ziyaretçiler kültür turlarından duydukları memnuniyeti dile getirerek Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür etti. Ziyaretçiler, "Biz hem Selçuklu hem Osmanlı torunlarıyız. Bizlere bu toprakları vatan olarak bırakan ecdadı rahmetle anıyoruz. Burada hem ecdadın izlerini görüyoruz hem de onların manevi şahsiyetlerine dua ediyoruz. Allah tüm geçmişlerimizden razı olsun" şeklinde konuştu.
Bunun sadece bir gezi olmadığını, ecdadı anlamak ve anlatmak için iyi bir fırsat olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Biz nerden geldiğimizi unutmamalıyız, ecdadın kahramanlıklarını anlamak ve gelecek nesle aktarmak için önce Ecdadı tanımak gerekiyor. Şeyh Edebali'nin vasiyeti hepimizedir, Ertuğrul Gazi ve Alplerinin yüreğindeki iman gücünü anlamak gerekir. Bizansı titreten ecdadın iman gücüdür. Biz bu yürekli kahramanların torunlarıyız" dedi.
(BG-AH-Y)

13.04.2017 14:58:43 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Ereğli Belediyesi'nden engelli vatandaşlar için Konya kültür gezisi
YEREL

EREĞLİ BELEDİYESİ'NDEN ENGELLİ VATANDAŞLAR İÇİN KONYA KÜLTÜR GEZİSİ
KOSGEB değerlendirme toplantısı KTO'da gerçekleştirildi
YEREL

KOSGEB DEĞERLENDİRME TOPLANTISI KTO'DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Milletvekili Babaoğlu ve Başkan Özaltun'dan Başkan Tutal'a ziyaret
YEREL

MİLLETVEKİLİ BABAOĞLU VE BAŞKAN ÖZALTUN'DAN BAŞKAN TUTAL'A ZİYARET
&quot;Aykut Kocaman görevinin başındadır&quot;
YEREL

"AYKUT KOCAMAN GÖREVİNİN BAŞINDADIR"
Konya merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

KONYA MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU
MHP heyetinden, Başkan Akyürek'e ziyaret
YEREL

MHP HEYETİNDEN, BAŞKAN AKYÜREK'E ZİYARET
&quot;Erken seçim hazırlığımız yok&quot;
YEREL

"ERKEN SEÇİM HAZIRLIĞIMIZ YOK"
Başkan Toru, &quot;Evet Taksi&quot;de direksiyon başına geçti
YEREL

BAŞKAN TORU, "EVET TAKSİ"DE DİREKSİYON BAŞINA GEÇTİ
Konya İl Halk Sağlığı Müdürlüğünden sağlık ve fiziki engeli bulunan vatandaşlara oy kolaylığı
YEREL

KONYA İL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜNDEN SAĞLIK VE FİZİKİ ENGELİ BULUNAN VATANDAŞLARA OY KOLAYLIĞI
Geleneksel tedaviler merdiven altından kurtarılıyor
YEREL

GELENEKSEL TEDAVİLER MERDİVEN ALTINDAN KURTARILIYOR
Konya'da 156 bin lale ile Türk bayrağı oluşturuldu
YEREL

KONYA'DA 156 BİN LALE İLE TÜRK BAYRAĞI OLUŞTURULDU
Konya'da kamyonla kamyonet çarpıştı: 7 yaralı
YEREL

KONYA'DA KAMYONLA KAMYONET ÇARPIŞTI: 7 YARALI
Konya'daki FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

KONYA'DAKİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Organlarıyla üç hastaya umut oldu
YEREL

ORGANLARIYLA ÜÇ HASTAYA UMUT OLDU
AK Parti İsveç heyeti Kulu'da
YEREL

AK PARTİ İSVEÇ HEYETİ KULU'DA
MEDAŞ'a bir plakette Kırşehir'den geldi
YEREL

MEDAŞ'A BİR PLAKETTE KIRŞEHİR'DEN GELDİ
Başkan Altay: &quot;Hedefimiz güçlü ve istikrarlı Türkiye&quot;
YEREL

BAŞKAN ALTAY: "HEDEFİMİZ GÜÇLÜ VE İSTİKRARLI TÜRKİYE"
Meram'da Nalçacılılar Hatıra Koruluğu oluşturuldu
YEREL

MERAM'DA NALÇACILILAR HATIRA KORULUĞU OLUŞTURULDU
MHP heyetinden KONESOB'a ziyaret
YEREL

MHP HEYETİNDEN KONESOB'A ZİYARET
Gazeteci-Yazar Nurettin Veren'den NEÜ'de konferans
YEREL

GAZETECİ-YAZAR NURETTİN VEREN'DEN NEÜ'DE KONFERANS
İlçe Buluşmalarının finali Beyşehir'de yapıldı
YEREL

İLÇE BULUŞMALARININ FİNALİ BEYŞEHİR'DE YAPILDI
Konya Adalet Sarayında &quot;adli görüşme odaları&quot; açıldı
YEREL

KONYA ADALET SARAYINDA "ADLİ GÖRÜŞME ODALARI" AÇILDI

Milletvekili Özdemir, referandum çalışmalarına devam ediyor
YEREL

MİLLETVEKİLİ ÖZDEMİR, REFERANDUM ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR
Konya Ticaret Borsası
YEREL

KONYA TİCARET BORSASI
EN ÇOK OKUNANLAR
Ev temizliği için pratik bilgiler...
YAŞAM

TESADÜFEN BULDU! SADECE İKİ MALZEME İLE...

 1
  • 2 Türkiye'nin en güzel kadınlarından biriydi! Son hali görenleri şaşırtıyor...
  • 3 Drogba yeni takımını resmen açıkladı!
  • 4 İbrahim Erkal'ın sağlık durumuyla ilgili son dakika açıklaması