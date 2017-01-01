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Selçuklu Torunları Osmanlı'nın İzinde



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KONYA (İHA) - Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından yürütülen "Selçuklu Torunları Osmanlı'nın İzinde" projesi kapsamında her gün Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile Konya'dan Bilecik ve Söğüt'e kültür turu yapılırken projenin ilk etabından bin 400 kişi yararlanacak.

Geçtiğimiz yıl 6 bin 800 lise 2. sınıf öğrencisini uçakla günübirlik Çanakkale'ye götüren Selçuklu Belediyesi bu yıl bu etkinliğe yeni bir rotasyon daha ekledi. İlk etapta bin 400 Selçuklu torunu Şeyh Edebali ve Ertuğrul Gazi'ye duaya gidecek. Toplam 35 tur sürecek kültür etkinliğinin 10 turu yapıldı. Selçuklu Belediye'nin yeni kültür projesi "Selçuklu Torunları Osmanlı'nın İzinde" ile Bilecik ve Söğüt'e yüksek hızlı tren ile günü birlik ziyaretler gerçekleştiriliyor. Her gün 40'ar kişilik ekipler sabah 06.50'de YHT ile Konya Tren Garı'ndan Bilecik'e hareket ediyor. Bilecik'te profesyonel rehber eşliğinde sürdürülen kültür turu daha sonra Söğüt'te devam ediyor. Kültür gezisi kapsamında Bilecik'e giden vatandaşlar, Bilecik'in tarihi ve eşsiz güzelliklerini, Osman Gazi'nin Osmanlı Beyliği'nin temellerini attığı ve bir dönem Osmanlı Devleti'ne başkentlik yapan Söğüt ilçesini ve Söğüt'ü fetheden Ertuğrul Gazi'nin kabristanını da ziyaret ediyor. Selçuklu Torunları Bilecik'te Şeyh Edebali'nin de kabrini ziyaret ederek Şeyh Edebali'nin Osman Gazi'ye "Ey oğul" ile başlayan ve "Nereden geldiğini unutma ki, nereye gideceğini unutmayasın" tavsiyesi ile biten son cümlesini hatırlatmış oluyor. Kültür ziyaretleri kapsamında Bilecik Türbesi, Söğüt Kültür Müzesi, Kuyulu Mescit ve Pelitözü Göleti'ni de ziyaret eden Selçuklu Torunları, buradaki tarihi ve doğal güzelliklere yerinde şahitlik ediyor. Projeye katılan ziyaretçiler daha sonra YHT ile Konya'ya geri dönüyor.

Konya'dan günübirlik Bilecik ve Söğüt'e giden ziyaretçiler kültür turlarından duydukları memnuniyeti dile getirerek Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür etti. Ziyaretçiler, "Biz hem Selçuklu hem Osmanlı torunlarıyız. Bizlere bu toprakları vatan olarak bırakan ecdadı rahmetle anıyoruz. Burada hem ecdadın izlerini görüyoruz hem de onların manevi şahsiyetlerine dua ediyoruz. Allah tüm geçmişlerimizden razı olsun" şeklinde konuştu.

Bunun sadece bir gezi olmadığını, ecdadı anlamak ve anlatmak için iyi bir fırsat olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Biz nerden geldiğimizi unutmamalıyız, ecdadın kahramanlıklarını anlamak ve gelecek nesle aktarmak için önce Ecdadı tanımak gerekiyor. Şeyh Edebali'nin vasiyeti hepimizedir, Ertuğrul Gazi ve Alplerinin yüreğindeki iman gücünü anlamak gerekir. Bizansı titreten ecdadın iman gücüdür. Biz bu yürekli kahramanların torunlarıyız" dedi.

(BG-AH-Y)



13.04.2017 14:58:43 TSI

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