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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Türel: "PKK'lılara ağızlarının payını verdim"

13 Nisan 2017 Perşembe, 14:51
Türel: "PKK'lılara ağızlarının payını verdim"
Türel: "PKK'lılara ağızlarının payını verdim"

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Avrupa Konseyi toplantısında PKK'lıların 16 Nisan'da sizi üzeceğiz sataşmalarına maruz kaldığını belirterek, "Bu büyük millet Kurtuluş Savaşı, Çanakkale, 15 Temmuz Destanı'nı yazdı. 16 Nisan'da da destan yazacak. Sandıklardan evet çıkacak siz teröristler üzüleceksiniz. Türk milleti sevinecek dedim. Ağızlarının payını verdim" dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Haşim İşçan Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi ve sevgi gösterinde bulunduğu Türel, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlattı, soruları yanıtladı. Vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektiren Türel, faytonla küçük bir tur attı. Türel, "Sizlerin arasında, sizlerin ellerinde büyüdüm. Yenikapılı olmaktan gurur duyuyorum. Her yerde de söylüyorum Yenikapı'nın benim gönlümde bambaşka bir yeri vardır. Buraya geldiğimde gönlümün çiçekleri açıyor bana da moral veriyorsunuz. Bizim mahallenin çocuğu Menderes diyerek mutlu olduğunuzda işte her iş bitiyor" dedi.

Türkiye çok mesafe kat etti
Türkiye'nin çok mesafeler kat ettiğine dikkat çeken Türel, 15 sene öncesinden örnekler vererek, "Ülkemiz nerelerden nerelere geldi.15 sene önce hastane ilaç kuyrukları vardı bitti. Hastanelerde altışarlı onarlı odalarda yatardık. Merdivenlerin altında yataklar vardı şimdi hamdolsun bütün hastanelerimizde 1-2 kişilik odalar var. Görüyorsunuz Türkiye güçlenmesin isteyenler çok. Onlar senelerce yüzyıllardır hep bizim önümüze engeller çıkartmıştır ne zaman güçlenelim desek hayır demiş. Biz de iyi şeyler yapalım diye o gün bugündür koşuyoruz. Almanya Hollanda İsviçre hep hayır diye propaganda yapıyorlar. Kendi televizyon ve gazetelerinde hayır kampanyası yapıyor. Bunlar bizi çok mu seviyor çok sevdiklerinden mi hayır verin diyorlar. Benim milletim ne diyeceğini bilir evet der hayır der sizin aklınıza ihtiyacı yok" diye konuştu.

Diktatör dediğiniz Esad gibidir
Diktatörlük diyenler Esad'a baksın diyen Başkan Türel şunları aktardı: Türel, "Diktatörlükten bahsediyorlar. Halkın seçtiği bir adam tek adam olamaz. Dünyanın neresinde gördünüz diktatörü halkın seçtiğini. Diktatör, Esad gibi gelir halkına bomba atar zalimdir, millete zulüm ederek orada oturmak ister. Biz cumhuriyete de laikliğe de demokrasiye de sıkı sıkı bağlıyız. Biz bunlar sayesinde bu ülkede hizmet ediyoruz. Biz cumhuriyetten geçinenlerden olmadık. Biz cumhuriyeti güçlendirenlerden, hizmet edenlerden olduk. Ama ne zaman iyi bir şey yapsak aynı yalanlar. 15 senedir Cumhuriyet elden gidiyor deyip duruyorlar. Cumhuriyet 100. Yılında 2023 yılında dünyanın 10'ncu büyük, Avrupa'nın 3'ncü büyük devleti olmaya gidiyor. Uyanın da balığa gidelim."

Evet dersek Türkiye'yi tutabilene aşk olsun
3 yıldır Büyükşehir Yasası ile hizmetlerin coştuğunu söyleyen Türel, "Asfalt görmeyen mahallelerimiz asfalt gördü, içme suyu olmayan Susuz şahaba su götürdük. Büyükşehir yasasını 2012 de çıkartmasaydık bu hizmetler olmayacaktı. O zaman da 30 eyalete bölüyorsunuz dediler. Federal sistem geliyor laiklik elden gidiyor dediler, hiçbirinin bir yere gittiği yok ama Türkiye güçleniyor. Türkiye güçleniyor diye korkanlar, çok daha hızlı kalkınmamız için ayağımızdaki zincirleri çözmek için Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile devletimizi güçlendirelim dediğimizde hayır dediler. Buna da evet dersek bu Türkiye'yi tutabilene aşk olsun" diye konuştu.

Yenikapılıyım ağızlarının payını verdim
Dağdaki teröristlerin, Kandil'in, İmralı'nın hayır dediğini vurgulayan Türel, Strasburg'da Avrupa Konseyi toplantısındaki konuşmasının PKK sempatizanlarınca nasıl engellenmek istendiğini videoyla izletti. Türel, "Avrupa Konseyi Milli Heyet Başkanıyım. HDP'li belediye başkanların tutuklanması ve kayyum atanmasıyla ilgili rapor görüşülecekti. Bir heyet başkanı olarak tabi ki ben cevap verme durumundaydım. Avrupa Konseyi hukuk ve demokrasinin beşiğidir; ama ne hukuk tanıdılar ne demokrasi bildiler. Tabi bizim değişiklik önergelerimizin hepsi büyük çoğunlukta ret edildi. Neredeyse bu teröre bulaşmış belediye başkanlarını kahraman ilan edecekler. Adeta belediyelerin resmi araçlarıyla canlı bomba eylemi yapan, belediyenin iş makineleriyle hendekler kazarak güvenlik güçlerini önlemeye çalışan, belediye başkanlarına taç giydireceklerdi. Çok net. Ve orada ben bunları anlattım. 2 dakikalık bir konuşma süresiydi. Bu süre içinde gerçekleri anlatmaya çalışıyor iken birileri sürekli bana arkamdan laf atıyor. Bir bayan bir erkek. Kahkahalar atıyorlar. Konuşmamı engellemek istiyorlar. Konuşmam bitti. Baktım bir bayan, boynuna işaret fişeği poşu takmış, anlaşılıyor ki ya terör yandaşı ya sempatizanı ya da terörist. Bazı Avrupa ülkeleri bizim bakanlarımızı ülkelerine sokmuyorlar ama PKK sempatizanları Avrupa Konseyi Genel Kurul Salonu'nda cirit atıyorlar. HDP milletvekili Ertuğrul Kürkçü'de oradaydı. Bunların nedenini iyi anlamamız lazım. Bana çıkıyorken onlardan biri laf attı. "Bugün hayır çıktı konseyde üzüldünüz, Türkiye'de 16 Nisan'da hayır çıktığında sizi yine üzeceğiz" dedi. Döndüm dedim ki bu büyük millet Kurtuluş Savaşı Destanı'nı, Çanakkale Destanı'nı, 15 Temmuz Destanı'nı yazdı. 16 Nisan'da da destan yazacak. İnşallah sandıklardan evet çıkacak siz teröristler üzüleceksiniz. Türk milleti sevinecek dedim. Bu millet 16 Nisan'da size Osmanlı şamarıyla güzel bir cevap verdiğinde esas üzülen siz olacaksınız Kandil'i de başınıza geçireceğiz dedim. Evelallah Yenikapılıyım, ağızlarının payını verdim."
(SSÇ-SÇ-Y)

13.04.2017 14:59:05 TSI
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: &quot;Önümüzdeki hafta Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in başkanlığında bir heyet Moskova'ya gidecek. Rus muhataplarımızla oturup konuşacağız, tüm engelleri kaldırmak için inşallah bir mutabakatı sağlarız.&quot;
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DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: "ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ŞİMŞEK'İN BAŞKANLIĞINDA BİR HEYET MOSKOVA'YA GİDECEK. RUS MUHATAPLARIMIZLA OTURUP KONUŞACAĞIZ, TÜM ENGELLERİ KALDIRMAK İÇİN İNŞALLAH BİR MUTABAKATI SAĞLARIZ."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: &quot;Kıbrıs sorununu çözmek için samimi çaba sarf ediyoruz ama özellikle seçim atmosferinde Rum tarafında samimi bir çaba görmüyoruz. Rum tarafının özellikle Kıbrıs etrafındaki doğal gaz ve petrol rezervleri konusunda tek taraflı attığı adımları doğru bulmuyoruz. Bu konuda uyarılarımıza rağmen maalesef geri adım olmadığı için şimdi Türkiye olarak da bazı adımları atacağız.&quot;
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DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: "KIBRIS SORUNUNU ÇÖZMEK İÇİN SAMİMİ ÇABA SARF EDİYORUZ AMA ÖZELLİKLE SEÇİM ATMOSFERİNDE RUM TARAFINDA SAMİMİ BİR ÇABA GÖRMÜYORUZ. RUM TARAFININ ÖZELLİKLE KIBRIS ETRAFINDAKİ DOĞAL GAZ VE PETROL REZERVLERİ KONUSUNDA TEK TARAFLI ATTIĞI ADIMLARI DOĞRU BULMUYORUZ. BU KONUDA UYARILARIMIZA RAĞMEN MAALESEF GERİ ADIM OLMADIĞI İÇİN ŞİMDİ TÜRKİYE OLARAK DA BAZI ADIMLARI ATACAĞIZ."

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: &quot;16 Nisan'dan sonra AB'ye son önerimizi sunacağız. Ondan sonraki süreci nasıl sürdüreceğimizi değerlendirip aldığımız kararları sizlerle paylaşacağız. AB ile vize sorununu çözmek istiyoruz. Bu vize serbestisini de almamız lazım. En son imzaladığımız göç anlaşmasının bir parçasıdır.&quot;
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DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: "16 NİSAN'DAN SONRA AB'YE SON ÖNERİMİZİ SUNACAĞIZ. ONDAN SONRAKİ SÜRECİ NASIL SÜRDÜRECEĞİMİZİ DEĞERLENDİRİP ALDIĞIMIZ KARARLARI SİZLERLE PAYLAŞACAĞIZ. AB İLE VİZE SORUNUNU ÇÖZMEK İSTİYORUZ. BU VİZE SERBESTİSİNİ DE ALMAMIZ LAZIM. EN SON İMZALADIĞIMIZ GÖÇ ANLAŞMASININ BİR PARÇASIDIR."
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