İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol hizmet kalitesini artırmak için gece gündüz çalışıyor

KAYSERİ (İHA) - İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol görev yaptığı 13 yıl boyunca her gün hizmet kalitesini yukarılara taşıyabilmek için yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

İlçenin göç veren, gittikçe küçülen bir ilçe değil; her geçen gün büyüyen, ilçede yaşayan vatandaşların burada yaşamaktan keyif aldığı bir İlçe konumuna getirmek için gecesini gündüzüne katan İlçe Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, yapılan her hizmeti çalışma alanına giderek yapılan çalışmaları yerinde inceledi. İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol verdiği emeklerin karşılığı olarak İncesu, Kayseri'nin ilçeleri arasında en çok büyüyen, gelişen ve hızla nüfus artışı gösteren ilçe konumuna geldi. Bu kapsamda yeni yeni sıcak asfalt ve parke çalışmaları yapılacak bölgelerde israfı da önlemek adına Kayseri Civarı Elektrik Şirketi, Türk Telekom, Kayserigaz ve KASKİ Genel Müdürlüğü ile koordineli çalışarak asfalt ve parke çalışmalarından önce altyapı çalışmaları yapılarak yapılan asfaltın sonradan bozulmasının önüne geçiliyor. İncesu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce Bahçelievler Mahallesi 103 Evler mevkinde yapılacak olan çalışmalar öncesi bölgedeki kanalizasyon altyapısının eskimiş olması nedeni ile KASKİ tarafından kanalizasyon çalışmaları yapılmaktadır.

Çalışmaları yerinde inceleyen İlçe Başkanı Karayol devam eden çalışmalar hakkında bilgiler vererek, "Belediyemiz sınırları içerisindeki Bahçelievler mahallesinde yapılaşma tarihi 1972 olan bölgede 2017 yılında KASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından 103 Evler mevkiinde 2 kilometrelik kanalizasyon şebekesi yenileme çalışmaları başladı. Bu kapsamda Kızılören mahallemizle birlikte toplamda 11 kilometre kanalizasyon çalışması bu sene yüklenici firma tarafından başladı. Ayrıca Üçkuyu ve Örenşehir mahallemizde yapılacak olan altyapı çalışmaları ile birlikte inşallah İncesu Belediyesi sınırları içerisindeki altyapı tamamlanma oranı yüzde 95 seviyesinde olacaktır. İnşallah yapmış olduğumuz bu çalışmalarımızdan vatandaşlarımız iyi günlerde yararlanırlar" diye konuştu.

13.04.2017 14:59:18 TSI

