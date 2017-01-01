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YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
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Bozüyük'te klimalı duraklara bir yenisi daha eklendi

13 Nisan 2017 Perşembe, 14:53
Bozüyük'te klimalı duraklara bir yenisi daha eklendi
Bozüyük'te klimalı duraklara bir yenisi daha eklendi

(Fotoğraflı)

Fatma Savaş İnal
BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediyesi tarafından hayata geçirilen özellikle soğuk kış günlerinde ulusal basında da geniş yer alan klimalı durak projesi tüm hızıyla devam ediyor.
Bozüyük Belediyesi tarafından özellikle köylerde oturan vatandaşlarımızın yoğun olarak köy otobüslerini beklediği yerlerin başında gelen Cumhuriyet İlkokulu önünde bulunan alana klimalı durak yerleştirildi. Yapılan zemin ve çevre düzenleme çalışmalarının ardından vinç ve montaj ekibi ile birlikte alana getirilen klimalı durak özellikle servis bekleyen vatandaşlar tarafından memnunlukla karşılandı. Montaj çalışmaları boyunca Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu ve Başkan Yardımcısı Hayrettin Eldemir ekiplerin başında durarak çalışmaları yönlendirirken vatandaşlarla da sohbet ettiler. Burada konuşan Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu, "Belediye Başkanımız Fatih Bakıcı her mevsimi belirgin bir şekilde yaşayan Bozüyük'te vatandaşların sıcaktan ya da soğuktan etkilenmemeleri için böyle bir çalışmaya imza attı. Bu çalışmanın ne kadar doğru bir proje olduğunu vatandaşlarımızdan aldığımız geri dönüşümlerden anlıyoruz. Hemşehrilerimizi daha iyi projelerle buluşturmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.
Gelen ekipler tarafından yerine yerleştirilen klimalı durakta incelemelerde bulunan Başkan Yardımcıları yeni klimalı durağın Bozüyük'e ve tüm vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulundu.
(FSİ-Y)

13.04.2017 15:01:54 TSI
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