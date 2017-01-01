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Kunduracılarda indirim günleri



(Fotoğraflı)



Ferhat Kaya

ISPARTA (İHA)- Isparta Belediyesinin desteklediği, Tarihi Kunduracılar Sitesi esnafı, 18 Nisan-7 Mayıs tarihleri arasında 'Bahar İndirim Günleri' düzenliyor.

Isparta Belediyesinin desteklediği ve Isparta esnafının canlanmasına yönelik proje kapsamında Tarihi Kunduracılar Sitesinde 18 Nisan-7 Mayıs tarihleri arasında 'Bahar İndirim Günleri' düzenlenecek. Müşterilerin 19 numaradan, 50 numaraya kadar aradıkları her türlü ayakkabıyı bulabilecekleri 'Bahar İndirim Günleri' için Kunduracılar Sitesi esnafı hazırlıklarını son aşamaya getirdi. Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, 'Bahar İndirim Günleri' öncesinde Tarihi Kunduracılar Sitesinde esnafla buluştu. Hazırlıklar hakkında bilgiler alan Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Isparta'da yaşayan vatandaşların indirim günleri için mutlaka siteyi gezmeleri tavsiyesinde bulundu.

Kunduracılar Odası Başkanı Ercan Süslü, Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın'a vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür etti.

(FK-SÇ-Y)



13.04.2017 15:02:55 TSI

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