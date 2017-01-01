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YEREL HABERLER  / BİNGÖL HABERLERİ
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Bingöl'de satranç salonu açıldı

13 Nisan 2017 Perşembe, 14:55
Bingöl'de satranç salonu açıldı
Bingöl'de satranç salonu açıldı

(Fotoğraflı)

Yılmaz Atar
BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de bir ilkokulda 34 kişi kapasiteli satranç salonu açıldı.
Milli Eğitim Vakfı, Bingöl Öğretmen Serkan Akyaz İlköğretim Okulu idaresi, öğretmenleri ve öğrenci velilerinin katkılarıyla 34 kişi kapasiteli satranç salonu yapılarak açıldı.
Satranç salonunun açılışını gerçekleştiren İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin, satrancın başarıya köprü kuran bir spor olduğunu söyledi.
Bu spor ışığıyla çocuklara aydınlık bir hayat hedeflediklerini belirten Engin, "Bu salonda yapacakları doğru hamleler onların geleceğe yönelik doğru adımlar atmasına vesile olacaktır. Umuyorum ki bu okulumuzdan ilimizi ve ülkemizi temsil edecek öğrenciler yetişecektir" dedi.
Açılış sonrası satranç sınıfını gezen Engin, öğrencilerle satranç oynadı.
(YA-HİV-Y)

13.04.2017 15:02:59 TSI
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