YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kağıtsporlu Müberra Güneş, Gümüşle döndü

Kağıtsporlu Müberra Güneş, Gümüşle döndü



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Ömer Kemal Aydın'ın ardından Büyükşehirli Müberra Güneş'te Çek Cumhuriyeti'nde gümüş madalya kazandı.

7-9 Nisan tarihlerinde Çek Cumhuriyeti'nin Teplice kentinde yapılan Ümit'ler Avrupa Judo Kupası müsabakalarında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu Ömer Kemal Aydın, gümüş madalya kazanmıştı. 31 ülkeden 700 sporcunun katılımıyla yapılan Ümitler Avrupa Kupası müsabakalarında Aydın'ın ardından bir madalyada Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu Müberra Güneş'ten geldi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü'nün alt yapı sporcusu Müberra, 40 kilo final müsabakasında Ömer Kemal Aydın gibi Azeri rakibine yenildi. Bu sonuçla turnuvada ikinci olan Güneş, gümüş madalyanın sahibi oldu.

(GY-Y)



13.04.2017 15:03:43 TSI

NNNN

