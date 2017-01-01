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Sanayicilere 2016 yıllık işletme cetveli konusunda duyuru

13 Nisan 2017 Perşembe, 14:57
Sanayicilere 2016 yıllık işletme cetveli konusunda duyuru

Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından Sanayicilere 2016 yıllık işletme cetveli konusunda duyuru yapıldı.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünce yapılan yazılı açıklamada, " 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu'nun l . Maddesinde tanımı yapılan üretim faaliyetleri ile iştigal eden işletmeler sanayi işletmesi sayılmaktadır. Bu işletmeler aynı kanunun 2. maddesi gereği üretime başladığı tarihten itibaren iki ay içerisinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tutulan sanayi sicil sistemine kayıt olması gerekmektedir. Bu süre içerisinde kayıt olmayan sanayi işletmelerine kanunun 9. maddesi gereği idari para cezası uygulanmaktadır. Ayrıca, sanayi sicil belgesi sahibi olan sanayi işletmeleri 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu'na göre, her yıl Nisan ayı sonuna kadar bir önceki yıla ait üretim bilgilerini içeren yıllık işletme cetveli verme zorunluluğu bulunmaktadır. 30 Nisan 2017 tarihine kadar sisteme giriş yapmayan işletmelere, ilgili yasa gereği 914 TL idari para cezası uygulanacaktır. Sanayi Sicil Belgesine sahip işletmelerin ceza mağduriyeti yaşamamaları için gerekli hassasiyetin gösterilmesini hususu önemle sanayicilerimize ve kamuoyuna duyurulur" şeklinde açıklama yapıldı.
(CK-SD-Y)

13.04.2017 15:05:18 TSI
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