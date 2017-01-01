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STSO'dan Siirt Emniyet Müdürü Tokyay'a ziyaret

13 Nisan 2017 Perşembe, 14:57
STSO'dan Siirt Emniyet Müdürü Tokyay'a ziyaret
STSO'dan Siirt Emniyet Müdürü Tokyay'a ziyaret

(Fotoğraflı)

Mehmet Niyazi Deniz
SİİRT (İHA) - Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) heyeti, Türk Polis Teşkilatının 172'nci Kuruluş Yıl Dönümü nedeniyle Siirt İl Emniyet Müdürü Mustafa Tokyay'ı ziyaret etti.
STSO Başkan Vekili Nedim Kuzu ve beraberinde STSO Meclis Başkan Vekili Metin Arıtürk, meclis ve yönetim kurulu üyeleri Faruk Seven, Bedia Elif Tren Özer, Sıtkı Bülent Erten, Zafer Savaş Bedük ve Ömer Özer'i kabul eden Emniyet Müdürü Tokyay, bu tür ziyaretlerin kendilerine büyük moral verdiğini aktardı. STSO Başkan Vekili Kuzu da halkın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden zor şartlar altında görev yapan emniyet mensuplarının polis haftasını kutladı. Sohbetin ardından heyet, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Osman Ulusinan ve emniyet çalışanlarını ziyaret ederek haftalarını kutladı.
(MND-MP-Y)

13.04.2017 15:05:31 TSI
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