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Bakan Arslan ve Bakan Akdağ Kars'ta



(Fotoğraflı)



Işık Çapanoğlu

KARS (İHA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ, bir takım temaslarda bulunmak üzere Kars'a geldi.

Bakan Arslan ve Bakan Akdağ'ı Vali Rahmi Doğan, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, AK Parti Kars Milletvekili Selahattin Beyribey, Rektör Sami Özcan, İl Başkanı Adem Çalkın, kurum ve daire amirleri karşıladı. Kars Valisi Rahmi Doğan, ildeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Arslan, Erzurum'dan Kars'a geldiklerini, Erzurum'da Bakan Akdağ'ın yaptığı ev sahipliğinden dolayı kendisine teşekkür ettiğini, Kars'ta ise, kendisini ağırlamaktan duyduklarını memnuniyeti dile getirdi,

Valilikte açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 2002 yılında Kars'ta 30 uzman hekim olduğunu, bugün uzman hekim sayının 270'lere dayandığını ve 9 kat uzman hekim olduğunu belirtti.

Akdağ, "2002 yılında Kars'ta 30 uzman hekim vardı. Hepsi bu kadardı. Yani ilin tamamında. Bugün uzman hekim sayımız 270'lere dayandı. 9 kat uzman hekimimiz var. Zaman zaman sayı değişse de. Türkiye'de uzman hekim sayısı artamadı tabi. Yani daha önce Türkiye'nin belirli bölgeleri, Doğu Anadolu bölgesi, Güney Doğu Anadolu bölgesi, Orta Anadolu'nun bir kısmı, batıda bile olsa bazı ilçeler çok fazla ihmal gören ilçelerdi. Şükürler olsun çok büyük mesafe aldık" dedi.

Akdağ, "Buraların hem coğrafyası zor, hem burada yetişmiş insanı ve finansmanı tutmak zor. Sayın bakanımız Ahmet Arslan, Erzurum'da da ifade ettiler. Talep odaklı değil de, özellikle arz odaklı bir hizmet anlayışını uygun buluyoruz. Bu sebeple Cazibe merkezleri ilan ettik. Kars'ta içinde oldu. Bu cazibe merkezleri inşallah bölgede yatırımları ve istihdamı çok büyük ölçüde attıracak. Bu arada tabi iki hizmeti öteden beri önemsiyoruz. AK Parti'mizin, hükumetlerimizin yüz akı bu hizmetleri bölgede ziyadesiyle devam etmesi lazım. Biri ulaştırmadır, diğeri sağlıktır" diye konuştu.

(IÇ-AA-Y)



13.04.2017 15:07:03 TSI

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