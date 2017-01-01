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Başkan Çiftçi Süleymaniyelilerle buluşarak eveti anlattı



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ŞANLIURFA (İHA) - 16 Nisanda yapılacak anayasa değişikliği halk oylaması için çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi bu kez Süleymaniyelilerle buluşarak evetin önemini anlattı.

Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Cihan Canbeyli ve ev sahibi Selahattin Canbeyli'nin Süleymaniye'de düzenlediği mahalle toplantısına Başkan Nihat Çiftçi'nin yanı sıra Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve mahalleli katıldı.

16 Nisanda yapılacak anayasa değişikliği halk oylaması için iki aydır Şanlıurfa'yı mahalle mahalle gezip çalıştığını belirten Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "İlçe ilçe, mahalle mahalle gezip memleket meselesini anlatıyoruz. Çünkü ülkemizin meselesi söz konusudur. Mevcut sistemin sıkıntılarını hepimiz yaşadık. Tepede Cumhurbaşkanı ve Başbakanın kavgası yaşandı. Dışarıdaki ülkeler ve içerideki vesayetçiler çalışmalarımızı ve hizmetimizi engellemeye çalışıyor ve başka yöne yönlendirmek istiyor. Milletin seçmiş olduğu adamlar başkalarının kuklası durumuna geldi mi kendi memleketine hizmet edemezler. Devlet önemlidir. Devlet güçlü değilse şahısların gücü önemli değildir. Güçlü ülkenin vatandaşı olduğumuz zaman önem ifade eder" diyerek 16 Nisanda yapılacak halk oylamasının iyi bir sonuçla çıkacağını sözlerine ekledi.

Halk toplantısında konuşan Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol ise evetin yeni döneme katkılarını anlattı.

(Şİ-SD-Y)



13.04.2017 15:08:17 TSI

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