13 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İmecik Gölet'i için proje çalışmaları başladı

13 Nisan 2017 Perşembe, 15:01
İmecik Gölet'i için proje çalışmaları başladı
İmecik Gölet'i için proje çalışmaları başladı

(Fotoğraflı)

Adem Durmaz
ANTALYA (İHA)- Antalya'nın Korkuteli ilçesi İmecik Göleti için DSİ 13. Bölge müdürlüğü ekipleri, Proje çalışmasına başladı.
DSİ 13. Bölge Müdürlüğü ekipleri İmecik Mahalle Muhtarı Ekrem Kurt, İmecik Yayla Şenlik ağası Hamdi Sarıca, İmecik Göletinin yapılacağı Yazır yaylası Kuyulu Mevkiinde gölet ulaşım yolu güzergahında ve sahada yerinde proje çalışmasında bulundu. İmecik Susuz Mahallesi arkasında bulunan Kuyulu mevkiini yapılması planlanan gölet yerini inceleyen ekipler daha sonra durum değerlendirmesi yaptı.
Göletin tamamlanmasıyla İmecik Mahallesine ait tarım alanlarından brüt 13 bin 300 dönümlük bölümüne sulama suyu temin edilecek.
(AD-Y)

13.04.2017 15:08:23 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Antalyaspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları
YEREL

ANTALYASPOR'DA TRABZONSPOR MAÇI HAZIRLIKLARI
MHP'li Günal, ATB kent buluşmalarının konuğu oldu
YEREL

MHP'Lİ GÜNAL, ATB KENT BULUŞMALARININ KONUĞU OLDU
Türel: &quot;PKK'lılara ağızlarının payını verdim&quot;
YEREL

TÜREL: "PKK'LILARA AĞIZLARININ PAYINI VERDİM"
Korkuteli'de Mobese çalışması başladı
YEREL

KORKUTELİ'DE MOBESE ÇALIŞMASI BAŞLADI
Türel, Hal ve Akdeniz Sanayi Esnafının konuğu oldu
YEREL

TÜREL, HAL VE AKDENİZ SANAYİ ESNAFININ KONUĞU OLDU
Antalya'da kuyumcu cinayeti zanlıları yakalandı
YEREL

ANTALYA'DA KUYUMCU CİNAYETİ ZANLILARI YAKALANDI
Korkuteli'de başarılı öğrencilere bisiklet
YEREL

KORKUTELİ'DE BAŞARILI ÖĞRENCİLERE BİSİKLET
Türel, esnaf için düzenlenen onur gecesine katıldı
YEREL

TÜREL, ESNAF İÇİN DÜZENLENEN ONUR GECESİNE KATILDI
Antalya'da uyuşturucu operasyonu
YEREL

ANTALYA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Esnafın kahramanı Türel
YEREL

ESNAFIN KAHRAMANI TÜREL
Halk oylamasına doğru
YEREL

HALK OYLAMASINA DOĞRU
&quot;16 Nisan'dan sonra AB'ye son önerimizi sunacağız&quot;
YEREL

"16 NİSAN'DAN SONRA AB'YE SON ÖNERİMİZİ SUNACAĞIZ"

Antalya'da 2 polis memuru 'Ayın Polisi' seçildi
YEREL

ANTALYA'DA 2 POLİS MEMURU 'AYIN POLİSİ' SEÇİLDİ
Antalya'daki &quot;Boğaçayı Projesi&quot;nde çalışmalar başladı
YEREL

ANTALYA'DAKİ "BOĞAÇAYI PROJESİ"NDE ÇALIŞMALAR BAŞLADI
Halk oylamasına doğru
YEREL

HALK OYLAMASINA DOĞRU
Başkan Uysal: &quot;En güzelini yapmakla mükellefiz&quot;
YEREL

BAŞKAN UYSAL: "EN GÜZELİNİ YAPMAKLA MÜKELLEFİZ"
Muratpaşa Belediyesi engellileri sandığa taşıyacak
YEREL

MURATPAŞA BELEDİYESİ ENGELLİLERİ SANDIĞA TAŞIYACAK
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: &quot;Önümüzdeki hafta Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in başkanlığında bir heyet Moskova'ya gidecek. Rus muhataplarımızla oturup konuşacağız, tüm engelleri kaldırmak için inşallah bir mutabakatı sağlarız.&quot;
YEREL

DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: "ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ŞİMŞEK'İN BAŞKANLIĞINDA BİR HEYET MOSKOVA'YA GİDECEK. RUS MUHATAPLARIMIZLA OTURUP KONUŞACAĞIZ, TÜM ENGELLERİ KALDIRMAK İÇİN İNŞALLAH BİR MUTABAKATI SAĞLARIZ."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: &quot;Kıbrıs sorununu çözmek için samimi çaba sarf ediyoruz ama özellikle seçim atmosferinde Rum tarafında samimi bir çaba görmüyoruz. Rum tarafının özellikle Kıbrıs etrafındaki doğal gaz ve petrol rezervleri konusunda tek taraflı attığı adımları doğru bulmuyoruz. Bu konuda uyarılarımıza rağmen maalesef geri adım olmadığı için şimdi Türkiye olarak da bazı adımları atacağız.&quot;
YEREL

DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: "KIBRIS SORUNUNU ÇÖZMEK İÇİN SAMİMİ ÇABA SARF EDİYORUZ AMA ÖZELLİKLE SEÇİM ATMOSFERİNDE RUM TARAFINDA SAMİMİ BİR ÇABA GÖRMÜYORUZ. RUM TARAFININ ÖZELLİKLE KIBRIS ETRAFINDAKİ DOĞAL GAZ VE PETROL REZERVLERİ KONUSUNDA TEK TARAFLI ATTIĞI ADIMLARI DOĞRU BULMUYORUZ. BU KONUDA UYARILARIMIZA RAĞMEN MAALESEF GERİ ADIM OLMADIĞI İÇİN ŞİMDİ TÜRKİYE OLARAK DA BAZI ADIMLARI ATACAĞIZ."

Fevzi Apaydın yeni plaka mühürlerini dağıttı
YEREL

FEVZİ APAYDIN YENİ PLAKA MÜHÜRLERİNİ DAĞITTI
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: &quot;16 Nisan'dan sonra AB'ye son önerimizi sunacağız. Ondan sonraki süreci nasıl sürdüreceğimizi değerlendirip aldığımız kararları sizlerle paylaşacağız. AB ile vize sorununu çözmek istiyoruz. Bu vize serbestisini de almamız lazım. En son imzaladığımız göç anlaşmasının bir parçasıdır.&quot;
YEREL

DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: "16 NİSAN'DAN SONRA AB'YE SON ÖNERİMİZİ SUNACAĞIZ. ONDAN SONRAKİ SÜRECİ NASIL SÜRDÜRECEĞİMİZİ DEĞERLENDİRİP ALDIĞIMIZ KARARLARI SİZLERLE PAYLAŞACAĞIZ. AB İLE VİZE SORUNUNU ÇÖZMEK İSTİYORUZ. BU VİZE SERBESTİSİNİ DE ALMAMIZ LAZIM. EN SON İMZALADIĞIMIZ GÖÇ ANLAŞMASININ BİR PARÇASIDIR."
Köpek Oyun Parkının üçüncüsü Liman'a
YEREL

KÖPEK OYUN PARKININ ÜÇÜNCÜSÜ LİMAN'A
Başkan Uysal, MURGEM'Lİ gençlerle buluştu
YEREL

BAŞKAN UYSAL, MURGEM'Lİ GENÇLERLE BULUŞTU
Alanya Belediyesi'nden kişisel gelişim semineri
YEREL

ALANYA BELEDİYESİ'NDEN KİŞİSEL GELİŞİM SEMİNERİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Ev temizliği için pratik bilgiler...
YAŞAM

TESADÜFEN BULDU! SADECE İKİ MALZEME İLE...

 1
  • 2 Türkiye'nin en güzel kadınlarından biriydi! Son hali görenleri şaşırtıyor...
  • 3 Drogba yeni takımını resmen açıkladı!
  • 4 İbrahim Erkal'ın sağlık durumuyla ilgili son dakika açıklaması