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Yıldırım'da güvenli ulaşım



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Yıldırım Belediyesi, cadde ve sokaklarda yönlendirme tabelalarını yenilerken, gerekli noktalara ise güvenlik aynaları ve hız kesme tümsekleri yerleştirdi.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali ana arterler başta olmak üzere bütün cadde ve sokaklarda trafiği rahatlatma çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini söyledi. Edebali, "Cadde ve sokaklarda yönlendirme tabelalarını yenilerken, gerekli noktalara ise güvenlik aynaları ve hız kesme tümsekleri yerleştirdik. Maksadımız hemşehrilerimiz için rahat ve emniyetli yolları olan Yıldırım'ı oluşturmak. Kentsel dönüşüm projelerimizde ulaşımı her yönüyle ele alarak planlamalar gerçekleştiriyoruz. Yıldırım'ın ulaşım planında trafik meselesi olmayan güvenli ve geniş yollar yer alıyor. Bu amaç doğrultusunda yatırımlara yenilerini ekleyerek, Yıldırım'ı hak ettiği planlı şehir düzenine getireceğiz" şeklinde görüşlerini ifade etti.

(MŞ)



13.04.2017 15:09:11 TSI

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