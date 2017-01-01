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YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
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Burhaniye'de Kaymakam Öner 5 kırsal mahalleyi ziyaret etti

13 Nisan 2017 Perşembe, 15:02
Burhaniye'de Kaymakam Öner 5 kırsal mahalleyi ziyaret etti
Burhaniye'de Kaymakam Öner 5 kırsal mahalleyi ziyaret etti

(Fotoğraflı)

Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Kaymakam Hüseyin Öner, BENGİ projesi kapsamında okullardaki çeşitli etkinliklere katılırken, dün de 5 kırsal mahallede vatandaşlarla bir araya geldi. Bazı daire müdürleriyle birlikte, sırasıyla Şarköy, Şahinler, Ağacık, Yunuslar ve Yabancılar mahallelerine giden Kaymakam Hüseyin Öner, sorunları dinlerken, bazı yaşlı ve kimsesizleri de sevindirdi.
Kaymakam Hüseyin Öner, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhan Levent, İlçe Sağlık Müdürü Dr.Faruk Kendigelen, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Erdal Aldağ, Müftü Hacı Öz, Jandarma Kıdemli Başçavuş Celal Karakoç, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Selçuk Çiftçi ve Belediye Muhtarlıklar Müdürü Yüksel Yüce ile birlikte ilk olarak Şarköy İlkokuluna gitti. Burada Muhtar Rıfat Ergün ve Okul Müdürü Bilal İnan tarafından karşılanan Kaymakam Hüseyin Öner ve beraberindekiler okuma saatine katıldı. Daha sonra kimsesiz olan bir yaşlı kadın ziyaret edildi. Şahinler'de ise Muhtar Alibey Karaaslan tarafından karşılanan ekip, vatandaşlarla sohbet etti ve tarihi camiyi gezdi. Ekibin üçüncü durağı da Ağacık mahallesi oldu. Burada Muhtar Hasan Dayı tarafından karşılanan ekip kahvede vatandaşlarla buluştu. Muhtar Hasın Dayı, Kaymakam Hüseyin Öner ve ekibine öğlen yemeği verirken, yemeğe Belediye Başkanı Necdet Uysal'da katıldı. Yunuslar Mahallesinde ise Muhtar Sami Ukan tarafından karşılanan Kaymakam Öner ve beraberindekiler, vatandaşlarla çay içerken, bazı vatandaşlar sularının sağlıksız olduğunu anlattı. Yağışlı havalarda çamurlu su kullanmak zorunda kaldıklarını anlatan mahallenin yaşlılarından Mehmet Boladan, soruna çözüm bulunmasını istedi. Kaymakam Öner'de konunun ilgili makamlara iletileceği sözünü verdi. Son alarak Yabancılar mahallesine geçen kaymakam Hüseyin Öner ve daire müdürlerini burada Recep Kabakçı karşıladı. Muhtar Kabakçı, selden yıkılan Tahtacı köprüsünün yapılmasını istedi ve mahalle camisinin eskiyen çatısının onarılması için yardım istedi. Kaymakam Hüseyin Öner ve ekibi, köy camisini de ziyaret etti. Gezi boyunca, Belediye Muhtarlıklar Müdürü Yüksel Yüce ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdür Selçuk Çiftçi bol bol not aldı. Vatandaşların sorunlarını dinlemek için geldiklerini anlatan Kaymakam Hüseyin Öner, "Bize anlatılan sorunlarla ilgili notlar alıyoruz. Bizimle ilgili olmayan konuları ilgili makamlara yazarak takipçisi olacağız. Her zaman vatandaşlarımızın istekleri bizim için çok önemlidir. Biz bu gezilerde daire müdürlerini sizlerle buluşturuyoruz. Her türlü sorunun çözümü için takipçi olacağız" dedi.
(FT)

13.04.2017 15:09:53 TSI
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