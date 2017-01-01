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YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
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Burhaniyeli öğrencilerin ödül köşesi

13 Nisan 2017 Perşembe, 15:03
Burhaniyeli öğrencilerin ödül köşesi
Burhaniyeli öğrencilerin ödül köşesi

(Fotoğraflı)

Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, BENGİ projesi kapsamında, çok sayıdaki okulda okuma saatleri düzenlenirken, bir öğretmen de çok okuyan öğrencileri için ödül köşesi oluşturdu. Şarköy İlkokulu 2/A sınıfında oluşturulan ödül köşesi de farklı bir uygulama oldu.
Okulun 2/A sınıfını okutan öğretmen Ceylan Sözer, sınıfın bir köşesinde başarılı öğrencileri için ev ortamı oluşturdu. Öğrencilerin kendi elleriyle yaptıkları çok sayıda resminde yer aldığı köşeye bir de kitaplık yerleştirildi. Köşede, zeka oyunları ve bilim dergilerine de yer verildi. Öğrenciler şiltelerin üzerinde kitap okurken, okuyanların sayısıda hızla artı. Okulda okuma saatleri düzenlediklerini anlatan Öğretmen Ceylan Sözer, "Ödül köşesi benim projemdi. Öğrencilerimiz sıralarda kitap okumak yerine ev ortamında şiltelerin üzerinde kitap okuyorlar. Ödül köşesine bir de kitaplık yerleştirdik. Burada zeka oyunları ve bilim dergileri var.Çok yararlı bir uygulama olduğuna inanıyorum" dedi. Öte yandın BENGİ Projesi kapsamında sınıftaki okuma saatine katılan Müftü Hacı Öz'de, öğretmen Ceylan Sözer'i tebrik etti ve uygulamayı faydalı bulduğunu söyledi.
(FT)

13.04.2017 15:11:29 TSI
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