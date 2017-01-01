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MHP'li Günal, ATB kent buluşmalarının konuğu oldu



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ANTALYA (İHA) - Antalya Ticaret Borsası'nın (ATB) düzenlediği Kent Buluşmaları'nın konuğu MHP Genel Başkan Yardımcısı Antalya Milletvekili Mehmet Günal oldu.

Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, ATB Meclis Başkanı Hüseyin Cahit Kayan, ATB Yönetim Kurulu Üyeleri Cüneyt Doğan, Halil Bülbül, ATB Meclis ve meslek komitesi üyelerinin katılımıyla gerçekleşen Kent Buluşmaları'nda Mehmet Günal'a MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy ve partililer eşlik etti. ATB Başkanı Çandır, Kent Buluşmaları'nın ikinci gününde MHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Günal'ı ağırladıklarını belirterek, katılımı nedeniyle Günal'a teşekkür etti. Çandır, Günal'a Antalya tarımının sorunlarının çözümünde gösterdiği çaba için de teşekkür etti.

16 Nisan'da oylanacak anayasa değişikliği paketini üyelere anlatan Mehmet Günal, sistem krizi olduğunu referandum ile sistem krizinin çözüleceğini söyledi. Günal, ATB üyelerinin sorularını yanıtlarken, ATB yönetimine daveti nedeniyle teşekkür etti

Toplantının sonunda ATB Başkanı Ali Çandır, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Günal'a Zeytinpark ürünlerinin yer aldığı paket hediye etti.

(SÇ-SÇ-Y)



13.04.2017 15:11:47 TSI

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