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Kaymakam Öztürk'ten şehit ailesine ziyaret

13 Nisan 2017 Perşembe, 15:04
Kaymakam Öztürk'ten şehit ailesine ziyaret
Kaymakam Öztürk'ten şehit ailesine ziyaret

(Fotoğraflı)

Engin Ertürk
VAN (İHA) - Van'ın Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekilli Abdulselam Öztürk, şehit güvenlik korucusu Ali Ertuş ile vatani görevini yaparken vefat eden er Mikail Macü'nün ailelerini ziyaret etti.
Kaymakam Abdulselam Öztürk, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Gökhan Karaman ile birlikte, 1997 yılında bir operasyon esnasında PKK'lılarla girdiği çatışmada şehit düşen güvenlik korucusu Ali Ertuş'un eşi Adilşah Ertuş ile görüştü. Kaymakam Öztürk, şehit güvenlik korucusu Ali Ertuş'un geride kalan aile fertleri ve çocuklarının kendilerine emanet olduğunu söyledi.
Şehit çocuklarına çeşitli hediyeler vererek sohbet eden Kaymakam Öztürk ve yanındakiler, daha sonra Kırklareli'nde 1997 yılında vatani görevini yaparken hasta düşüp vefat eden er Mikail Macü'nün ailesini de ziyaret ederek yakından ilgilendi.
Vefat eden askerin annesi Ayşe Macü ile bir süre sohbet eden Öztürk, kendilerinin ihtiyaçlarını not aldırarak en kısa zamanda karşılanacağını söyledi.
(EE-MSA-Y)

13.04.2017 15:12:03 TSI
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