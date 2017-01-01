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ASP voleybol takımı bölge elemelerine katılacak



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ERZURUM (İHA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün yetiştirme yurtları arasında düzenlediği Voleybol Şampiyonası Bölge Elemeleri Müsabakaları 14 ve 15 Nisan tarihleri arasında Van'da gerçekleştirilecek.

Aile ve Sosyal Politikalar (ASP) Erzurum İl Müdürlüğü voleybol kız ve erkek takımları Van'da gerçekleşecek olan bölge elemelerine katılmak üzere Van'a gitti.

ASP Voleybol takımını Van'a uğurlayan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcıları Tamer Ekinci ve İsmet Erdal, voleybol takımına başarılar diledi.

ASP Erzurum Spor Kulübü Başkanı ve İl Müdür Yardımcısı Tamer Ekinci, Erzurum'dan 30 kişilik ekibi Van'a uğurladıklarını belirterek, başarılı olan takımların Antalya'da yapılacak Türkiye Şampiyonasına katılacağını anımsattı.

Ekinci, bölge elemelerinde erkek ve kız spor takımlarının mücadele edeceğini belirterek, ''Çocuklarımızın sportif alanda başarılı çalışmalara imza atması bizleri gururlandırıyor. Çocuklarımızın eğitim alanında olduğu gibi sanat ve spor alanlarında başarılı çalışmalar yapması, başarılı sonuçlar doğurmaktadır. Çalışmalarımızı bu konularda çalıştırmaya ve yönlendirmeye devam edeceğiz. Hedefimiz Antalya'da yapılacak Türkiye şampiyonasına katılabilmek" dedi.

(ERZ-AA-Y)



13.04.2017 15:16:33 TSI

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