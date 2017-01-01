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Madde bağımlılığına karşı 'Kendine İyi Bak' projesi



(Fotoğraflı)



Önder Aydın

MANİSA (İHA) - Manisa Makedonya Göçmenleri Kültürünü Yaşatma ve Dayanışma Derneği (MAK-GÖÇ), 50 genci madde bağımlılığından uzak tutmak için "Kendine İyi Bak" projesini hayata geçirecek.

MAK-GÖÇ Başkanı Eyüp Deniz Dernek Genel Sekreteri Yüksel Hocaoğlu, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Proje Yöneticisi Tolga Yıldız ile birlikte Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'i ziyaret etti.

Kendilerini kabul ettiği için Vali Güvençer'e teşekkür eden MAK-GÖÇ Derneği Başkanı Deniz, İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığının projesi kapsamında Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı, Yunusemre Belediyesi, Manisa İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Yeşilay Manisa Şubesi ile birlikte "Kendine İyi Bak" isimli bir proje hazırladıklarını söyledi. Proje hakkında bilgi veren Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Proje Yöneticisi Tolga Yıldız, "Projemiz muhitimizde ikamet eden 25 erkek, 25 kız toplam 50 gencimize yönelik bir proje. Bu gençlerimizi madde bağımlılığından uzak tutmak amacıyla kültürel ve sportif faaliyetler gerçekleştireceğiz. Bunlar gezi, sinema, tiyatro gibi çeşitli etkinlikler. Ayrıca 2 ana faaliyetimiz var. Biri yöremizi yansıtan halk oyunları, diğeri sportif faaliyetler adına bir futbol takımı oluşturacağız. Birçok ulusal takımda top oynamış Aygün Taşkıran hocamız teknik olarak destek verecek. Proje ortaklarımız Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı, Yunusemre Belediyesi, Manisa İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Yeşilay Manisa şubesi. Bu kurumlar madde bağımlılığına yönelik farkındalık eğitimi verecekler. Sadece teorik bilgi, bağımlılıktan uzak tutmak için bu yaş grubundaki çocuklarda yeterli gelmiyor. Hatta çoğu zaman özendirici bile olabiliyor. Bizler amacımıza yönelik bu teorik bilgiye katabileceğimiz çeşitli kültürel ve sosyal faaliyetler hazırladık" şeklinde konuştu.

MAK-GÖÇ Başkanı Eyüp Deniz Vali Güvençer'i 07 Mayıs Pazar günü saat 13.00'da Çağatay Uluçay İlkokulunda düzenleyecekleri "11. Geleneksel Bahar (Letnik) Şenlikleri"ne davet etti.

Projenin çok güzel olduğunu belirterek yönetimi tebrik eden Vali Güvençer, projenin sadece 50 gençle sınırlı kalmamasını, daha çok gence ulaşılabilmesinin önemini vurguladı. Vali Güvençer, programını uygun olması halinde düzenleyecekleri şenliğe katılmaktan da büyük mutluluk duyacağını ifade etti.

(ÖND-Y)



13.04.2017 15:16:42 TSI

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