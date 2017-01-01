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YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
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Atatürk'ün Ayvalık'a gelişinin 83. yıl dönümü düzenlenen kortej ve törenle kutlandı

13 Nisan 2017 Perşembe, 15:10
Atatürk'ün Ayvalık'a gelişinin 83. yıl dönümü düzenlenen kortej ve törenle kutlandı
Atatürk'ün Ayvalık'a gelişinin 83. yıl dönümü düzenlenen kortej ve törenle kutlandı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Suat Salgın
BALIKESİR (İHA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Balıkesir'in Ayvalık ilçesini ziyaret edişinin 83. Yıldönümü coşkulu bir yürüyüş ve törenle kutlandı.
Ayvalık'ta düzenlenen törenler, sabah saat 10.00'da Karayolları 29.Şube Şefliği bahçesinde toplanan ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla başladı.
Karayolları 29. Şube Şefliği bahçesinden Ayvalık Belediye Bandosu öncülüğünde; Ayvalık Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, Garnizon Komutanı Albay Aydın Nazlı, Cumhuriyet Başsavcısı Metin Toker, Gaziler, Şehit Aileleri, Daire Amirleri, Ayvalık Belediye Meclis Üyeleri, öğrenciler ve kalabalık bir vatandaş topluluğu tarafından 83 yıl önce Atatürk'ün ilçeye girip, ilçe merkezine yürüdüğü güzergahtan gerçekleştirdiği yürüyüşle sürdü.
Ayvalık Belediyesi Bando Takımı'nın çaldığı marşlarla gerçekleşen yürüyüşte, protokol halkı selamlarken, güzergah boyunca ellerinde bayraklarla vatandaşların korteji uzun uzun alkışlaması ise coşkuyu arttırdı. Kalabalık yürüyüş korteji 13 Nisan Caddesi'nden Ayvalık Merkezindeki Cumhuriyet Meydanına ulaşarak, saat 11.00'de protokol sırasına göre Atatürk anıtına çelenklerini sundu. Çelenk sunma töreninin ardından yapılan saygı duruşu akabinde İstiklal Marşının bir ağızdan okunmasının sonrasında günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Belediye Başkanı Rahmi Gençer yaptı.
İstiklal İlkokulu öğrencilerinin görsel sunum ve halk oyunlarını sergilemesiyle sona erdi.
(SS-EME)

13.04.2017 15:18:42 TSI
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