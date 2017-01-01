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Şehr-i Zaman Fotoğrafçılık Kulübünden bölge gezisi

13 Nisan 2017 Perşembe, 15:16
Şehr-i Zaman Fotoğrafçılık Kulübünden bölge gezisi
Şehr-i Zaman Fotoğrafçılık Kulübünden bölge gezisi

(Fotoğraflı)

Vahit Olcay
BİTLİS (İHA) - Bitlis'te sosyal medya üzerinden faaliyet gösteren Şehr-i Zaman Fotoğrafçılık Kulübü üyeleri, bölgedeki tarihi mekanları ziyaret etmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz hafta sonu bir araya gelen yaklaşık 30 kişilik grup, Mardin'e düzenledikleri gezi sonrasında güzel fotoğraflarını yine sosyal medya üzerinden kullanıcıları ile paylaştı. Amaçlarının Bitlis'teki sosyal aktivitelerin sıklaştırılması ve bölgenin tanıtımına katkı sunmak olduğunu belirten fotoğrafçılar, kısa zaman önce de Van ve Ağrı illerini ziyaret ettiler. Özellikle memurların katılım gösterdiği fotoğrafçılık kulübü üyeleri, bu tür etkinliklerin önümüzdeki günlerde de sıklaştırılacağını belirttiler.
Zaman zaman eğitmenler öncülüğünde düzenlenen gezilerde amatör fotoğrafçılara da çeşitli dış çekim eğitimleri veriliyor. Konu ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Şehr-i Zaman Fotoğrafçılık Kulübü üyesi Ejder Bakırhan, amaçlarının sosyalliğin az olduğu Bitlis ve ilçelerinde bu tür aktiviteler düzenleyerek, hem üyeleri memnun etmek hem de kentin tanıtımına katkı sunmak olduğunu söyledi. Bakırhan, Bitlis'te fotoğrafçılığı profesyonel olarak 20 yıldan beridir yaptığını, bu nedenle fotoğrafçılığı çok sevdiğini belirterek, "Çektiğimiz fotoğraflarla bir taraftan stres atıyor, diğer taraftan da bölgemizin tanıtımına katkı sunuyoruz. Özellikle dışarıdan Bitlis ve ilçelerine gelerek çalışan memurların sosyal alan bulamadıklarından yakındıklarını biliyoruz. Onların da bizlere katılarak özellikle hafta sonlarında sosyal bir ortam oluşturuyoruz. Bu anlarda da çektiğimiz fotoğraflarla anları ölümsüzleştiriyoruz. Bugüne kadar Bitlis ve ilçeleri başta olmak üzere Türkiye'nin değişik yerlerinde bize katılan yaklaşık 5 binin üzerinde üyemiz var. Burada günlük çekilen fotoğraflar yayınlamıyor. Beğenilenler ortaya çıkıyor. Burada küçük değerlendirmeler yapıyoruz. Yine bu sosyal medya üzerinden yaptığımız çağrılarla zaman zaman bölgemizde turizm özelliği olan beldeleri de ziyaret ediyoruz" şeklinde konuştu.
Sayfalarının herkese açık olduğunu belirten Bakırhan, katılmak isteyenlerin herhangi bir kısıtlama ile karşılaşmadıklarını da dile getirdi.
(VO-MSA-Y)

13.04.2017 15:24:05 TSI
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