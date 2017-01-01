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Antalya'da Akıllı Mühür Projesi'nde ilk saha uygulaması başladı

13 Nisan 2017 Perşembe, 15:19
Antalya'da Akıllı Mühür Projesi'nde ilk saha uygulaması başladı
Antalya'da Akıllı Mühür Projesi'nde ilk saha uygulaması başladı

(Fotoğraflı)

İsa Akar
ANTALYA (İHA) - Antalya'da 'Akıllı Elektronik Mühür Sistemi Projesi'nde saha uygulaması başlatıldı. 13 Nisan itibarıyla kullanıma alınan ve elektrik sayacındaki ölçümlerde yetkisiz işlem yapılmasına izin vermeyen 'Akıllı Mühür' dünya elektrik dağıtım sektöründe bir ilk olma özelliğini taşıyor.
Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) bünyesinde bulunan Yatırım ve Ar-Ge Direktörlüğü ile Kayıp-Kaçak Direktörlüğü'ne bağlı mühendis ve uzmanlar tarafından yüzde 100 yerli imkânlarla geliştirilen 'Akıllı Elektronik Mühür Sistemi Projesi' sahaya indi. Proje kapsamında prototipler üretilirken yüksek tüketimli müşterilerde ilk uygulama başladı. Antalya'da 13 Nisan Perşembe günü gerçekleştirilen ilk saha uygulamasında AEDAŞ Genel Müdürü Mehmet İslamoğlu da hazır bulundu.
AEDAŞ'ın devreye aldığı ve SMS (Smart Seal-Akıllı Mühür) olarak ifade edilen sistem sayesinde elektrik sayacı üzerinde yetkisi olmayan kişiler işlem yapamıyor ve bu sayede kaçak elektrik kullanımının da büyük oranda önüne geçiliyor. Sistemin temelinde bir elektronik akıllı mühür, ana kontrol bilgisayarı, iş emirlerinin takip edildiği tablet bilgisayarlar ve elektronik akıllı mühürleri açıp kapatabilen yardımcı kumandalar yer alıyor. Söz konusu sistemde cihazlar arasındaki haberleşme kırılamaz özel bir kripto üzerinden sağlanırken, bu sayede veri alışverişinin kaydedilip taklit edilmesi de engelleniyor. Akıllı Mühür sistemi dünya enerji dağıtım sektöründe bir ilk olma özelliğini de taşıyor.

EPDK'dan destek aldı
Elektrikte kayıp ve kaçağın önlenmesi amacıyla Kayıp-Kaçak Direktörlüğü'ne bağlı mühendis ve uzmanların fikir ve tasarımları çerçevesinde şekillenen, Yatırım ve Ar-Ge Direktörlüğü tarafından inovasyon yönetimi çalışmaları tamamlanan Akıllı Elektronik Mühür sisteminde kullanılacak teknolojiler ve yol haritası belirlendi.
Ocak 2016'da Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) Ar-Ge Proje desteği de alınırken, tasarım ve sistemlerin prototip çalışması için Akdeniz Üniversitesi Teknoparkı'nda faaliyetlerini sürdüren mühendislik firmaları ile işbirliği yapıldı. Proje planlanan zamanda başarıyla tamamlanarak prototipler yüzde 100 yerli imkânlarla üretildi. Ardından pilot bölge entegrasyonları gerçekleştirildi ve testlere başlandı.
Yaklaşık 500 bin TL'lik bir yatırımla yola çıkılan Akıllı Elektronik Mühür Sistemi'yle ilgili Ar-Ge Mühendisleri tarafından literatür taraması da yapıldı. Buna göre uluslararası arenada dağıtım sektöründe benzer bir uygulamaya rastlanmadı.

"Gurur verici bir çalışma, şimdiden talipleri var"
Gerçekleştirilen ilk saha uygulamasında 'Akıllı Elektronik Mühür'ü test eden Genel Müdür Mehmet İslamoğlu, "Sistemle ilgili uluslararası elektrik dağıtım firmalarıyla görüşmelerimiz sürüyor. Şimdiden başta Hollanda, Belçika, Amerika ve Avusturya başta olmak üzere birçok ülkeden Akıllı Elektronik Mühür Sistemi ile ilgilenen şirketler bulunuyor. Bu projeyi geliştiren bir ekiple çalışmaktan gurur duyuyorum. Tamamen yeni olan bu sistemin daha da geliştirilmesi ve katma değerli yeni ürünlerin ülke ekonomisine kazandırılması için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.
(İA-SÇ-Y)

13.04.2017 15:27:04 TSI
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DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: "ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ŞİMŞEK'İN BAŞKANLIĞINDA BİR HEYET MOSKOVA'YA GİDECEK. RUS MUHATAPLARIMIZLA OTURUP KONUŞACAĞIZ, TÜM ENGELLERİ KALDIRMAK İÇİN İNŞALLAH BİR MUTABAKATI SAĞLARIZ."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: &quot;Kıbrıs sorununu çözmek için samimi çaba sarf ediyoruz ama özellikle seçim atmosferinde Rum tarafında samimi bir çaba görmüyoruz. Rum tarafının özellikle Kıbrıs etrafındaki doğal gaz ve petrol rezervleri konusunda tek taraflı attığı adımları doğru bulmuyoruz. Bu konuda uyarılarımıza rağmen maalesef geri adım olmadığı için şimdi Türkiye olarak da bazı adımları atacağız.&quot;
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DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: "KIBRIS SORUNUNU ÇÖZMEK İÇİN SAMİMİ ÇABA SARF EDİYORUZ AMA ÖZELLİKLE SEÇİM ATMOSFERİNDE RUM TARAFINDA SAMİMİ BİR ÇABA GÖRMÜYORUZ. RUM TARAFININ ÖZELLİKLE KIBRIS ETRAFINDAKİ DOĞAL GAZ VE PETROL REZERVLERİ KONUSUNDA TEK TARAFLI ATTIĞI ADIMLARI DOĞRU BULMUYORUZ. BU KONUDA UYARILARIMIZA RAĞMEN MAALESEF GERİ ADIM OLMADIĞI İÇİN ŞİMDİ TÜRKİYE OLARAK DA BAZI ADIMLARI ATACAĞIZ."

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