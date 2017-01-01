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Rektör Gür'den tüp bebek ünitesi müjdesi

13 Nisan 2017 Perşembe, 15:21
Rektör Gür'den tüp bebek ünitesi müjdesi
Rektör Gür'den tüp bebek ünitesi müjdesi
- GAÜN'de Doğum Ünitesi ve B Kapısı törenle hizmete açıldı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin yeniden düzenlenen Doğum Ünitesi ve B Kapısı törenle hizmete açıldı. Açılışta konuşan Rektör Prof. Dr. Ali Gür, hastaneye bir tüp bebek ünitesi kurulacağı müjdesini de verdi.
Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Fuaye Alanı'nda gerçekleşen törene, GAÜN Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Savaş Gürsoy ve Prof. Dr. Metin Bedir, Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Murat Taner Gülşen, GAÜN Genel Sekreter Yardımcısı Burhan Akyılmaz katıldı. Yaklaşık 1 milyon TL harcanarak yeniden düzenlenen iki ünitenin açılışında konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, geçtiğimiz günlerde Yoğun Bakım Ünitesinin açılışının gerçekleştirildiğini hatırlatarak, "Hastanemiz eski bir hastane. Ama, dinamik süreç içerisinde sürekli revizyonlar yapıyoruz. Amacımız insana ve hastalarımıza daha kaliteli ve hizmette kalite sınır tanımayan bir oda anlayışıyla hareket etmek" dedi.
İnsanların kaliteli bir sağlık hizmeti alabilmesi için çalışmaların süreceğini kaydeden Rektör Gür, "Hastanemiz büyüyor. Çünkü, hizmet sektörü büyüyor. Bu konuda anneminiz, eşimizin, kız kardeşimizin en mahrem alanda hizmet alsın isteriz hepimiz. Özellikle kadın doğum bölümümüzün yıllardır el atılmayan kanayan yaraları olan ikili, üçlü koğuşlar ve tam mahremiyeti oluşturamayacağımız alanlardan, şimdi tamamen birer kişilik, doğumların en mahrem alanda yapılabileceği, herkesin annesini, kız kardeşini, eşini rahatlıkla getirip teslim edeceği bir alana kavuşturduk. Bu merkezimiz, ameliyathanesiyle, doğum salonuyla, hasta odalarıyla tamamen kendi içinde bir kompleks. Kadın doğum hususunda üniversitemiz en temiz, hijyenik, mahrem ve kaliteli hizmet sunacak durumdadır" ifadelerini kullandı.
"Tüp bebek ünitesi müjdesi"
Düzenlemeyle Doğum Ünitesi'nin modern bir şekilde hizmet verir duruma geldiğini kaydeden Gür, "Bu konuda hiçbir eksiğimiz yok. Bir eksiğimiz var; hepinizin önünde de müjde vermek istiyorum. Herkesin bildiği şekliyle bir tüp bebek ünitesi kurulması için çalışmalarımız başladı. Yakın zamanda yerini oluşturup bu konuda da güzel bir yer açacağız ve kadın doğum hususunda da hiçbir eksiğimiz kalmayacak" diye konuştu.
Kesilen kurdele ile doğum ünitesi ve ve B kapısı törenle yeniden hizmete açıldı.
(AK-SD-Y)

13.04.2017 15:28:33 TSI
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