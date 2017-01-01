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Nazilli Belediye Meclisi Nisan ayı toplantısı yapıldı

13 Nisan 2017 Perşembe, 15:23
Nazilli Belediye Meclisi Nisan ayı toplantısı yapıldı
Nazilli Belediye Meclisi Nisan ayı toplantısı yapıldı

(Fotoğraflı)

Onur Durmuş
AYDIN (İHA) - Nazilli Belediye Meclisi Nisan ayı toplantısı Haluk Alıcık'ın başkanlığında gerçekleştirildi. 14 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda 2016 yılı faaliyet raporu görüşüldü.
Nazilli Belediye Meclisi'nin Nisan 2017 dönemi olağan toplantısı yapıldı. Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ın başkanlığında Nazilli Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıda toplam 14 gündem maddesi görüşüldü.
Toplantının ilk gündem maddesinde Meclis Üyelerine Denetim Raporu hakkında bilgi verilmesinin ardından Encümen Üye Seçimi yapıldı. Yapılan gizli oylama sonucu Dursun Öztunç, M. Hakan Kumcuoğlu ve Mehmet Koşar Encümen üyeliğine seçilirken Belediye Malları, Takdir Kıymet Komisyonuna Asil Üye olarak Hulki Karakaya, Yedek Üyeliğe Nevzat İzgü, İmar Komisyonuna Mustafa Akkaya, Hüsnü Savranoğlu, Gonca Yelkovan, Necmettin Esenlik, Aysel Çimen, Askerlik Meclisine Asil üye olarak Yılmaz Kınlı, Yedek üyeliğine Hulki Karakaya, Mal Müdürlüğünün Gayrimenkul Satış Komisyonuna Asil Üye olarak Hakan Karakaş ve Yedek Üyeliğine de Mehmet Koşar seçildi. Plan ve Bütçe Komisyonunun üye seçimlerinde ise yapılan oylama sonucu Mehmet Koşar, Erkin Özbek, Ahmet Uluhan, Kadir Mutlu ve Cihan Doğan oy birliği ile seçilirlerken, Aydın İli Afet Acil Yardım Kurtarma Birliğine Asil Üye olarak Kemal Aşık, Yedek Üyeliğe de Ahmet Uluhan, Nazilli Sağ Sahil Sulama, Nazilli Sol Sahil Sulama ve Akçay Sağ Sahil Sulama Birliklerine ise Hulki Karakaya, Nevzat İzgü, Avni Yeloğlu ile Murat Akgün seçildi.
Eğitim Danışma Kurulu için yapılan Üye Seçiminde 1.Bölge Üyeliğine Gonca Yelkovan 2.Bölge Üyeliğine Ahmet Uluhan oy birliği ile seçilirlerken Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliğine Asil Üye olarak Mustafa Akkaya Yedek Üyeliği de Nevzat İzgü seçildiler.
2016 Yılı Faaliyet Raporunun da görüşüldüğü Meclis toplantısında CHP Grubunun red AKP Grubu da çekimser oy kullanmalarına karşılık faaliyet raporu oy çokluğu ile kabul edildi. Kent Konseyi Meclis Çalışma Grupları daha önceden aldıkları kararları komisyona sevki oy birliği ile kabul edilirken, Hangar işletmesinin açılışı görüşülerek oy birliği ile İsabeyli Mahallesi 4989 sayılı Parselin Naz Bel Şirketine devrinin yapılması oy birliği ile karara bağlandı.
Meclis toplantısının son iki gündem maddesinde ise 13.07.2016 tarih 81 nolu meclis kararına ek yapılmasına oy birliği ile karar verilirken, İsabeyli Mahallesi Karahayıt Mevkii 115 nolu parselin imar planı değişikliği görüşüldü. Görüşme sonucu son maddede oy birliği ile karara bağlandı.
(MB-Y)

13.04.2017 15:31:13 TSI
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