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MASKİ ve Manisa CBÜ'den işbirliği



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MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Şehnaz Başaran, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) yönetici ve öğretim görevlilerini makamında ağırladı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa Celal Bayar Üniversitesi ile işbirliklerini sürdürüyor. Manisa CBÜ İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı ve Hidrolik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Yurdusev, İnşaat Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Tülin Çetin ve İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden Yrd. Doç. Dr. Mustafa Erkan Turan, ortak çalışma yapmak amacıyla MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Şehnaz Başaran'ı ziyaret ettiler. Manisa ve ilçelerinde MASKİ tarafından yürütülen altyapı çalışmalarını yakından takip ettiklerini ifade eden CBÜ yetkilileri, üniversitenin inşaat, makine ve elektrik bölümleri öğrencilerinin teknik iş ve ekipman konusundaki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine yönelik konular hakkında Genel Müdür Yardımcısı Başaran ile görüştü.

MASKİ'nin eğitime ve gelişime büyük önem verdiğinin altını çizen MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Şehnaz Başaran, "MASKİ Genel Müdürlüğü olarak, üniversitelerimizin ve öğrencilerimizin daima yanındayız. Hem öğretim üyelerimizin değerli bilgi birikimlerinden yararlanmak hem de öğrencilerimize katkı sağlayacak imkanlar yaratabilmek amacıyla Manisa Celal Bayar Üniversitemizden kıymetli hocalarımızla görüştük. Manisa genelinde yürüttüğümüz çalışmalarımız ve işlettiğimiz tesislerle ilgili her konuda kendilerine ve öğrencilerimize yardımcı olmaya hazırız. Belki de bu evlatlarımız mezun olduklarında kurumumuz bünyesinde Manisa'ya hizmet verecekler. Onların teknik ve uygulama anlamında daha bilgili ve etkin olmaları için desteklerimiz sürecek" dedi.

(AY-Y)



13.04.2017 15:31:26 TSI

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