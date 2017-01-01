13 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Gaziantep'de 16 Nisan'da tramvay ve belediye otobüsleri ücretsiz hizmet verecek

13 Nisan 2017 Perşembe, 15:24
Gaziantep'de 16 Nisan'da tramvay ve belediye otobüsleri ücretsiz hizmet verecek
Gaziantep'de 16 Nisan'da tramvay ve belediye otobüsleri ücretsiz hizmet verecek

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te 16 nisan'da referandumun yapılacağı Pazar günü tramvay ve belediye otobüslerinin ücretsiz hizmet vereceği açıklandı.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, belediyeye bağlı otobüsler ve tramvayların, 16 Nisan Pazar günü anayasa değişikliğine ilişkin yapılacak halk oylamasından dolayı ücretsiz hizmet edeceği duyuruldu. Açıklamada, "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 16 Nisan referandum nedeniyle Pazar günü belediyeye bağlı Tramvay ve otobüsler saat 04.00 ve 17.00 arasında ücretsiz olacaktır" denildi.
(AK-SD-Y)

13.04.2017 15:31:45 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Yeni girişimciler başvurularını yaptı
YEREL

YENİ GİRİŞİMCİLER BAŞVURULARINI YAPTI
Taşdoğan İstiklal Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.
YEREL

TAŞDOĞAN İSTİKLAL MAHALLESİ SAKİNLERİYLE BİR ARAYA GELDİ.
Rektör Gür'den tüp bebek ünitesi müjdesi
YEREL

REKTÖR GÜR'DEN TÜP BEBEK ÜNİTESİ MÜJDESİ
Başkan Fadıloğlu'nun referandum değerlendirmesi
YEREL

BAŞKAN FADILOĞLU'NUN REFERANDUM DEĞERLENDİRMESİ
Kadınlardan 'evet'e tam destek
YEREL

KADINLARDAN 'EVET'E TAM DESTEK
23 Nisan için düzenlenen özel basketbol turnuvası start aldı
YEREL

23 NİSAN İÇİN DÜZENLENEN ÖZEL BASKETBOL TURNUVASI START ALDI
Gaziantep'te referandum günü ara sokaklara ulaşım kısıtlanacak
YEREL

GAZİANTEP'TE REFERANDUM GÜNÜ ARA SOKAKLARA ULAŞIM KISITLANACAK
Gaziantep'e kültür sanat ve gıda ödülü
YEREL

GAZİANTEP'E KÜLTÜR SANAT VE GIDA ÖDÜLÜ
AK Parti Genel Sekreteri Gül esnafı ziyaret etti
YEREL

AK PARTİ GENEL SEKRETERİ GÜL ESNAFI ZİYARET ETTİ
GKV'de yüzlerce fidanı toprakla buluştu
YEREL

GKV'DE YÜZLERCE FİDANI TOPRAKLA BULUŞTU
Anka hekim kadrosu gücüne güç katıyor
YEREL

ANKA HEKİM KADROSU GÜCÜNE GÜÇ KATIYOR
Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL

GAZİANTEP TİCARET BORSASI
Gaziantep'te şafak vakti uyuşturucu operasyonu
YEREL

GAZİANTEP'TE ŞAFAK VAKTİ UYUŞTURUCU OPERASYONU
AK Parti Genel Sekreteri Gül:
YEREL

AK PARTİ GENEL SEKRETERİ GÜL:
Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO SÜPER LİG

Milletvekili Tayyar'dan Fırat Kalkanı Harekatı değerlendirmesi
YEREL

MİLLETVEKİLİ TAYYAR'DAN FIRAT KALKANI HAREKATI DEĞERLENDİRMESİ
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO SÜPER LİG

Halep'in yeniden inşasında kullanılacak tek kaynak iddiası
YEREL

HALEP'İN YENİDEN İNŞASINDA KULLANILACAK TEK KAYNAK İDDİASI
Milletvekili Yüksel, 2 saatte 5 kilometre yol yürüdü
YEREL

MİLLETVEKİLİ YÜKSEL, 2 SAATTE 5 KİLOMETRE YOL YÜRÜDÜ
Gaziantep'te kayıt dışı istihdamla mücadele
YEREL

GAZİANTEP'TE KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELE
Şehitkamil, su sporlarında her kulvarda başarılı
YEREL

ŞEHİTKAMİL, SU SPORLARINDA HER KULVARDA BAŞARILI
Cumhurbaşkanlığı sistemi iyi anlaşılmalı
YEREL

CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ İYİ ANLAŞILMALI
Şahinbey'den 500 aileye et yardımı
YEREL

ŞAHİNBEY'DEN 500 AİLEYE ET YARDIMI
EN ÇOK OKUNANLAR
Ev temizliği için pratik bilgiler...
YAŞAM

TESADÜFEN BULDU! SADECE İKİ MALZEME İLE...

 1
  • 2 Türkiye'nin en güzel kadınlarından biriydi! Son hali görenleri şaşırtıyor...
  • 3 Drogba yeni takımını resmen açıkladı!
  • 4 İbrahim Erkal'dan üzücü haber