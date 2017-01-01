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Gaziantep'de 16 Nisan'da tramvay ve belediye otobüsleri ücretsiz hizmet verecek



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GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te 16 nisan'da referandumun yapılacağı Pazar günü tramvay ve belediye otobüslerinin ücretsiz hizmet vereceği açıklandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, belediyeye bağlı otobüsler ve tramvayların, 16 Nisan Pazar günü anayasa değişikliğine ilişkin yapılacak halk oylamasından dolayı ücretsiz hizmet edeceği duyuruldu. Açıklamada, "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 16 Nisan referandum nedeniyle Pazar günü belediyeye bağlı Tramvay ve otobüsler saat 04.00 ve 17.00 arasında ücretsiz olacaktır" denildi.

(AK-SD-Y)



13.04.2017 15:31:45 TSI

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