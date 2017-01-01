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Kaymakam Öztürk'ten İller Bankasına ziyaret

13 Nisan 2017 Perşembe, 15:24
Kaymakam Öztürk'ten İller Bankasına ziyaret
Kaymakam Öztürk'ten İller Bankasına ziyaret

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, İller Bankası Van Bölge Müdürü Ayhan Kayatürk'ü ziyaret etti.
Kaymakam Öztürk, İller Bankası Van Bölge Müdürü Ayhan Kayatürk'ü makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. İpekyolu ilçesinde birçok yeni projenin yapım aşamasında olduğunu belirten Öztürk, güneş enerjisi projeleri ile ilgili de İller Bankasından destek beklediklerini kaydetti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kayatürk ise; "Tüm belediyelerimize olduğu gibi İpekyolu Belediyemize de proje yapım işleri ve teknik konularda desteğimiz olacaktır" dedi.
(MSA-Y)

13.04.2017 15:32:15 TSI
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