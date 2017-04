YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Büyükşehir'den iki hastaneye hipotermi cihazı

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Yenidoğan Bakım ünitelerinde çok önemli bir ihtiyaç olan Hipotermi cihazlarını alarak Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Alikahya Yerleşkesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesine ve KOÜ'ye hediye etti.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, doğum esnasında anne karnında ki oksijensiz kalan bebeklerin doğumdan hemen sonra altı saat içerisinde vücut ısısı düşürülerek oluşabilecek hasarın (ölüm ve engelli) önüne geçmek hayati öneme haiz iki adet Hipotermi yaşam cihazını Kocaeli'ye kazandırdı. Yaklaşık Üç Yüz Bin Türk lirasına mal olan cihazlar, Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Alikahya Yerleşkesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesine ve KOÜ'ye teslim edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, alınan cihazların ilkini Alikahya'da ki yerleşkede görme şansını yakaladı. Kocaeli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op. Dr. Şenol Ergüney, Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç.Dr. Mustafa Güneş, Sağlık ve Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Bekir Köksal ve Yenidoğan Uzmanları Dr. Birgül Say ve Dr. İlkay Er'inde hazır bulunduğu ziyarette, ülkemizde ve Kocaeli'de bebek ölüm oranlarının azaldığı da ifade edildi.

Cihazları kendilerine kazandıran Başkan Karaosmanoğlu'na teşekkürlerini ileten Kocaeli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op. Dr. Şenol Ergüney, "Yenidoğan bebeklerimizin bazıları doğum öncesi ve esnasında değişik sebeplerden dolayı oksijensiz kalabiliyor. Bundan dolayı bir takım hasarlar bebeklerde oluşabiliyor. İşte bu durumda ki bebeklere ilk 6 saat içerisinde bu cihazla müdahale edildiğinde, bebeğin ısısını belli bir derecenin altına düşürülüyor ve yoğun bir tedavi yöntemi uygulanıyor. Bu cihazla ortaya çıkabilecek hasarlar oldukça minimize ediliyor ve bebeklerimizin normal yaşama mümkün olduğunca kazandırılmasına çalışılıyor. Gereksinim duyduğumuz ve bu gibi durumlarda çok başarılı olan cihazımız bizler açısından çok anlamlıdır. Bu cihazın Yenidoğan ünitemize kazandırıldığı için çok mutluyuz ve sevinçliyiz" dedi.

Sağlıklı bir nesil için sorumluluk almaktan kaçınmadıklarını ziyaret sırasında ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'da, "Darıca'da ki bir eğitim çalışmasında o dönem Üniversitemizde görev yapan Doç. Dr. Ayla Günlemez hocamız, bu cihazın eksikliğinden ve Yenidoğan bebeklerde ne kadar önemli olduğunu o gün bizlere ifade etmişlerdi. Bizde arkadaşlarımıza gerekli talimatları vererek hem bu hastanemize hem de Üniversitemize alınması için gerekli girişimleri yaptık. Çok şükür de bugün de insanımızın hizmetine aldık. Şunu da ifade etmeliyim ki, gözlerini dünyaya yeni açan tek bir çocuğumuzun sağlığı her şeyden çok önemlidir. Büyükşehir Belediyesi olarak her konuda olduğu gibi bu konuda da bu iş bizim işimiz değil demedik. Devletin bir kurumu olarak sorumluluk aldık" diye konuştu.

Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Alikahya Yerleşkesi Yenidoğan Uzmanları Dr. Birgül Say ve Dr. İlkay Er'de duygularını ve düşüncelerini aktarırken, Hipotermi cihazının kendileri ve bebekler için ne kadar önemli olduğunu vurguladılar. Dr.Birgül Say, "Yenidoğan yoğun bakım ünitesi olarak biz özellikle 1000 gram altı bebeklere daha çok hizmet vermekteyiz. Son bir yılda yaklaşık 20 tane 1000 gram altında ki bebeğimizi sağlıklı bir şekilde taburcu ettik. Bugünde böyle bir teknolojinin hastanemiz bünyesine katıldığı için çok mutluyuz. Çünkü bu cihaz bize çok büyük artılar kazandıracak. Bebeklerimizin daha sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürmesini sağlayacağız. Yenidoğan bebeklerde doğum öncesi ve sonrası farklı olumsuz durumlar ortaya çıkabiliyor. Bu cihazla daha önce elle uyguladığımız yöntemleri daha teknolojik bu cihazla 72 saat boyunca bebeğe uygulayarak, ileride engelli bir birey olmasının önüne geçmek için çalışacağız" şeklinde konuştu.

