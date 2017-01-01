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Amed Sportif kampa girdi



DİYARBAKIR (İHA) - Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup Takımlarından Amed Sportif Faaliyetler Pendikspor ile yarın sahasında yapacağı maç için kampa girdi.

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Taner Taşkın, Pendikspor maçına tam kadro olarak çıkacaklarını söyledi. Taşkın, 6 maç ceza alan Deniz Naki'nin dışında hiçbir eksiklerinin olmadığını ifade etti. Taşkın, "Pendikspor maçına eksiksiz çıkıyoruz. Kendi sahamızda yapacağımız maçı kazanıp şampiyonluk yolundaki önemli bir engelli daha aşmak istiyoruz. Hedefimiz sahamızdan 3 puan alıp, ligdeki son iki maçımıza moralli çıkmak istiyoruz" dedi.

Pendikspor'un ligde hiçbir iddiasının olmamasının rakiplerini hafife alacakları anlamına gelmediğini ifade eden Taşkın, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Pendikspor ligin en rahat takımları arasında yer alıyor. Bu anlamda rakibimiz çok rahat bir durumda. Ama işimizi ciddi bir şekilde yapıp, Pendikspor'dan istediğimiz 3 puanı almalıyız."

(MÇ-MP-Y)



13.04.2017 15:39:39 TSI

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