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Öğrencilerden polislere anlamlı ziyaret

13 Nisan 2017 Perşembe, 15:32
Öğrencilerden polislere anlamlı ziyaret
Öğrencilerden polislere anlamlı ziyaret

(Fotoğraflı)

Gürkan Düzenli
ÇANAKKALE (İHA) - Barbaros Hayrettin Paşa İlkokulu öğrencileri, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yıldönümü ve Polis Haftası'nı kutlamak için Okul Müdürü Ferda Ayan ve okul öğretmenleri ile birlikte ziyaret gerçekleştiren öğrencileri, İl Emniyet Müdürü Celal Sel ağırladı. Ziyaret öncesi, Haber Merkezi'nde yer alan Mobese kameralarına kaydedilen görüntüleri izleyen öğrencilere, polisler tarafından trafik kuralları hakkında detaylı bilgiler verildi. Bilgilendirmenin ardından öğrenciler, İl Emniyet Müdürü Celal Sel ile bir araya geldi. Ziyarette öğrenciler, polislere yönelik yazdıkları mektupları okudu ve yaptıkları resimleri İl Emniyet Müdürü Celal Sel ve polislere takdim ederek Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yıldönümünü ve 10 Nisan Polis Haftası'nı kutladılar.
Trafik eğitimleri başlayacak
Barbaros Hayrettin Paşa İlkokulu öğrencileri, Müdür Celal Sel'den okulda trafik eğitimleri verilmesi için bir talepte bulundu. Bu talebi geri çevirmeyen Müdür Sel, öğrencilerin erken yaşlarda trafik eğitimi alması, trafik kurallarına yönelik duyarlılık ve farkındalık kazanmaları, öğrencilerin trafik işaretlerini rahat bir şekilde anlayabilmeleri için oluşturulan 'Trafik Eğitim Pisti'nde en kısa sürede trafik polisleri tarafından eğitim verileceğini ifade etti. Tüm okulların Barbaros Hayrettin Paşa İlkokulu'nda var olan Trafik Eğitim Pisti'nde verilecek olan trafik eğitiminden faydalanabileceğini dile getiren Okul Müdürü Ferda Ayan ise, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yıldönümünü ve Polis Haftası'nı kutladı. Müdür Ayan, ayrıca vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlayan, kamunun güvenliği ve huzuru için gece gündüz demeden görev yapan polislere görevlerinde başarılar diledi. Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden İl Emniyet Müdürü Celal Sel, ziyaret sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti.
(GD)

13.04.2017 15:39:49 TSI
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