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YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
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Başbakan Binali Yıldırım Kütahya'da (2)

13 Nisan 2017 Perşembe, 15:33
Başbakan Binali Yıldırım Kütahya'da (2)
Başbakan Binali Yıldırım Kütahya'da (2)
- "Milli iradeye, millete saygısı olmayanların, mevcudu korumak için kendini parçalayanların pazar günü son kullanım tarihi bitiyor"
- "15 yılda milletin üzerindeki kara bulutları birer birer dağıttık"
- "İki gün sonra önünüze gelecek anayasa değişikliğine 'hayır' diyenler, geçmişte memleketin yararına her hizmete, her yatırıma da 'hayır' dediler"

(Görüntülü-Fotoğraflı)

Hüseyin Efe - Mehmet Saka - Mustafa Akçay - Yunus Daşdemir
KÜTAHYA (İHA) - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, "Milli iradeye, millete saygısı olmayanların, mevcudu korumak için kendini parçalayanların pazar günü son kullanım tarihi bitiyor" dedi.
Anayasa değişikliği halk oylaması sürecinde partisinin Kütahya Zafer Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap eden Yıldırım, 15 yılda milletin üzerindeki kara bulutları birer birer dağıttıklarını belirtti. Başbakan Yıldırım, "16 Nisan'da inşallah büyük Türkiye için açılan kapıdan birlikte geçeceğiz. Bu ülkenin en büyük gücü millettir. Milletin basireti bugüne kadar hep doğruyu gördü, hep doğruyu buldu. İnşallah bu sefer de aynısı olacak. Milli iradeye, millete saygısı olmayanların, mevcudu korumak için kendini parçalayanların pazar günü son kullanım tarihi bitiyor" dedi.
"İki gün sonra önünüze gelen anayasa değişikliğine 'hayır' diyenler, geçmişte memleketin yararına her yatırıma da 'hayır' dediler" diyen Başbakan Yıldırım, "Biz onları biliriz. Onlar sadece engellemek için varlar çünkü onların siyasetten anladıkları bu" şeklinde konuştu.
15 yılda milletin üzerindeki kara bulutları birer birer dağıttıklarını söyleyen Yıldırım,"Allah bize bir daha o geçmiş kötü günleri bir daha göstermesin. İstikrarsızlığı, fakirliği bu millete bir daha yaşatmasın. Allah bu milleti İMF kapılarına gitmeye mecbur bırakmasın. Zayıf iktidarlar döneminde Türkiye'nin neler kaybettiğini siz iyi biliyorsunuz. 70'li yıllar, 90'lı yıllar Türkiye'nin kayıp yılları oldu. O yıllarda Türkiye doğru dürüst karar alamadı, Bakanlar Kurulunu bile toplayamadı. Devlet bütçesi açıklar verdi. Hazinemiz tam takır hale geldi. Kamu hizmetleri geriledi, yetersiz kaldı. Onların uçurumun kenarına getirdiği Türkiye'yi milletimizle sizlerle el ele vererek düzlüğe çıkardık. Onların itibarını zedelediği Türkiye'ye yeniden itibar kazandırdık. Bütün bunları önümüze çıkarılan engelleri aşa aşa yaptık. Sizinle yaptık. En sonunda 15 Temmuz'da yaptık. 15 Temmuz bu milletin destan yazdığı gecedir. Ay Yıldızlı bayraklarla meydanlara koşarak alçaklara, darbecilere geçit vermedi. Bu bayrak inmedi, bu ezanlar dinmedi. Allah sizlerden razı olsun. Bayrağımıza, demokrasimize, ülkemize sahip çıktınız. Siyasetçinin görevi ülkesine hizmet etmektir. Hizmet edene de destek olmaktır. İki gün sonra önünüze gelecek anayasa değişikliğine 'hayır' diyenler, geçmişte memleketin yararına her hizmete, her yatırıma da 'hayır' dediler. Biz onları biliriz. Onlar sadece engellemek için varlar. Çünkü onların siyasetten anladıkları bu. Aman Ak Parti hizmet yapmasın, bu ülke ilerlemesin bu milletin gönlünü fethetmesin. Onun için çalışıyorlar. Onların işi yapmak değil, yapılanı engellemektir. Üretmek için değil, ürettirmemek için çalıştılar. Aslında milletin onlardan bir umudu bir beklentisi yok. Yolları böleriz de Türkiye'yi böldürtmeyiz. Alçaklar, PKK,FETÖ kol kola girmiş 'Hayır' diye kendilerini parçalıyorlar. Amaçları Türkiye terörle mücadelede başarılı olmasın. Aman diyorlar 'Hayır' için çalışın 'Evet' çıkarsa biz biteriz, Referandumda 'Evet' çıkacak, kandiliniz sönecek, FETÖ hesabını verecek" diye konuştu.
(EFE-MET-Y)

13.04.2017 15:40:17 TSI
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