13 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Halk oylamasına doğru

13 Nisan 2017 Perşembe, 15:34
Halk oylamasına doğru
Halk oylamasına doğru
- AK Parti Antalya Milletvekili Rıza Sümer:
- "16 Nisan yükselişimiz olacak"

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer, "İstikrar için sandığa gitmek en önemli vazifemizdir" dedi.
AK Parti Antalya il Başkanı Rıza Sümer, 16 Nisan'da gerçekleştirilecek olan halk oylaması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sümer, istikrar için sandığa gitmenin en önemli vazife olduğunu söyledi. Demokrasinin vazgeçilmezi sandıkların milletin yaşam damarları kadar önemli olduğunun altını çizen Sümer, "Kurulduğumuz günden bu yana sadece millete hizmeti görev edinmiş bir siyasi parti olarak demokrasiye olan inancımız eksiksiz ve tamdır. Millet iradesini kuvvetli bir şekilde tecelli ettirecek yeni cumhurbaşkanlığı sistemi ülkemize yeni bir ufuk açacaktır. Antalya'mıza ilk günden bu yana en önemli yatırımlar yapılmış ve sorunları tek tek çözülmüş ve çözüme kavuşturulmaya devam etmektedir. Bu bakımdan önümüzdeki referandum önemi bugüne kadar yapılmış bütün seçimlerden çok daha önemlidir" dedi.
Sümer, "Dört bir yanda düşmanla kuşatılmak istenilen ülkemizde Akdeniz'in evlatları, Torosların Yiğit Yörükleri, her şehirden gelerek Antalya'ya yerleşen vatandaşlarımız, istikrar için birliğimiz için, dirliğimiz için kuvvetli bir evet diyerek sesimizin her yerden duyulmasını sağlayacaktır. Bu konuda en küçük bir endişemiz ve menfi bir düşüncemiz yoktur. İstikrarın anahtarını emanet ettiğimiz milletimiz son kilidin anahtarını da açarak 2023 hedeflerine ulaşmamıza inşallah vesile olacaktır. Şimdi son söz milletimizdedir. İnşallah güçlü bir "evet" ile milletimiz tercihini istikrardan yana kullanacak 16 Nisan Yükseliş günümüz olacak. Artık sözde kararda Pazar günü milletindir."
(SÇ-SÇ-Y)

13.04.2017 15:41:39 TSI
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: &quot;Önümüzdeki hafta Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in başkanlığında bir heyet Moskova'ya gidecek. Rus muhataplarımızla oturup konuşacağız, tüm engelleri kaldırmak için inşallah bir mutabakatı sağlarız.&quot;
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DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: "ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ŞİMŞEK'İN BAŞKANLIĞINDA BİR HEYET MOSKOVA'YA GİDECEK. RUS MUHATAPLARIMIZLA OTURUP KONUŞACAĞIZ, TÜM ENGELLERİ KALDIRMAK İÇİN İNŞALLAH BİR MUTABAKATI SAĞLARIZ."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: &quot;Kıbrıs sorununu çözmek için samimi çaba sarf ediyoruz ama özellikle seçim atmosferinde Rum tarafında samimi bir çaba görmüyoruz. Rum tarafının özellikle Kıbrıs etrafındaki doğal gaz ve petrol rezervleri konusunda tek taraflı attığı adımları doğru bulmuyoruz. Bu konuda uyarılarımıza rağmen maalesef geri adım olmadığı için şimdi Türkiye olarak da bazı adımları atacağız.&quot;
YEREL

DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: "KIBRIS SORUNUNU ÇÖZMEK İÇİN SAMİMİ ÇABA SARF EDİYORUZ AMA ÖZELLİKLE SEÇİM ATMOSFERİNDE RUM TARAFINDA SAMİMİ BİR ÇABA GÖRMÜYORUZ. RUM TARAFININ ÖZELLİKLE KIBRIS ETRAFINDAKİ DOĞAL GAZ VE PETROL REZERVLERİ KONUSUNDA TEK TARAFLI ATTIĞI ADIMLARI DOĞRU BULMUYORUZ. BU KONUDA UYARILARIMIZA RAĞMEN MAALESEF GERİ ADIM OLMADIĞI İÇİN ŞİMDİ TÜRKİYE OLARAK DA BAZI ADIMLARI ATACAĞIZ."

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