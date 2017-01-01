Kaymakam Vekili Gözen Başkan Köşker'i ziyaret etti
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KOCAELİ (İHA) - Emekliye ayrılan Gebze İlçe Kaymakamı Mehmet Arslan'ın yerine vekalet edecek Kocaeli Vali Yardımcısı Hasan Gözen, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'i makamında ziyaret etti.
Başkan Köşker Gebze İlçe Kaymakamlığına vekalet edecek olan Kocaeli Vali Yardımcısı Hasan Gözen'e görevlerinde başarılar diledi. Gebze İlçe Kaymakamlığı görevini vekaleten sürdürecek olan Kocaeli Vali Yardımcısı Hasan Gözen, çalışmaların aksamadan belediye ile uyum içerisinde devam edeceğini ifade etti.
(GY-Y)
13.04.2017 15:41:45 TSI
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