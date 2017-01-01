YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kaymakam Vekili Gözen Başkan Köşker'i ziyaret etti

Kaymakam Vekili Gözen Başkan Köşker'i ziyaret etti



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Emekliye ayrılan Gebze İlçe Kaymakamı Mehmet Arslan'ın yerine vekalet edecek Kocaeli Vali Yardımcısı Hasan Gözen, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'i makamında ziyaret etti.

Başkan Köşker Gebze İlçe Kaymakamlığına vekalet edecek olan Kocaeli Vali Yardımcısı Hasan Gözen'e görevlerinde başarılar diledi. Gebze İlçe Kaymakamlığı görevini vekaleten sürdürecek olan Kocaeli Vali Yardımcısı Hasan Gözen, çalışmaların aksamadan belediye ile uyum içerisinde devam edeceğini ifade etti.

(GY-Y)



13.04.2017 15:41:45 TSI

NNNN

