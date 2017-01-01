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YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
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Trakya Birlik Spor Kulübü ilk aşamayı geçti

13 Nisan 2017 Perşembe, 15:34
Trakya Birlik Spor Kulübü ilk aşamayı geçti
Trakya Birlik Spor Kulübü ilk aşamayı geçti

(Fotoğraflı)

Koray Ustabaşı
EDİRNE (İHA) - Trakya Bölgesinin Büyük Erkekler Serbest Güreş 1. Lig'deki tek temsilci olan Trakya Birlik Spor Kulübü İzmir'de yapılan Lig müsabakasında rakibini farklı skor ile mağlup ederek çeyrek final grubuna kaldı.
Türkiye Güreş Federasyonu 2017 yılı faaliyet programında yer alan Büyük Erkekler 1. Serbest Güreş Ligi 2. hafta D Grubu Müsabakaları 11-12 Nisan 2017 tarihleri arasında İzmir Buca Spor Salonunda yapıldı. D Grubunda yer alan Trakya Birlik Spor Kulübü, İzmir Büyük Şehir Belediye Spor Kulübü ile karşılaştı ve müsabakayı 7-1 kazanarak adını Çeyrek Final Grubuna yazdırdı. İlk hafta müsabakaları Edirne'de 21-22 Mart 2017 tarihinde yapılmış ve Trakya Birlik Spor Kulübü rakibi İzmir Büyük Şehir Spor Kulübünü 6-2 mağlup etmişti, İzmir'de yapılan müsabakalarda 57 kiloda Ömer Çalışır, 65 Kilo Serkan Yumurtacı,70 kilo Yusuf Benekli, 74 kilo Tarık Gür, 86 kilo Ömer Faruk Karadeniz, 97 kilo Bekir Demirtaş ve 125 kiloda Yusuf Kaflı, kulübe galibiyet getiren sporcular oldu.
Trakya Birlik Spor Kulübü Başkanı Önder Yücel, "Trakya Birlik Spor Kulübü olarak bu yıl hedefimizi Süper Lig olarak belirlemiştik ve ilk aşama olarak D Grubunu kayıpsız geçerek, Çeyrek Final Grubuna kaldık. Statü gereği B Grubu 2.si ile karşılaşacağız. Oradan da geçtiğimiz zaman 4'lü final grubuna kalıp süper lige yükselmek istiyoruz. Allah'ın izniyle sporcularımıza güveniyoruz ve bunu başaracak güçteyiz" dedi.
(KU-MEF-Y)

13.04.2017 15:41:53 TSI
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