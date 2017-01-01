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YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
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'6. Gazeteci Gözüyle Fotoğraf' yarışması başvuruları başlıyor

13 Nisan 2017 Perşembe, 15:35
'6. Gazeteci Gözüyle Fotoğraf' yarışması başvuruları başlıyor
'6. Gazeteci Gözüyle Fotoğraf' yarışması başvuruları başlıyor

(Fotoğraflı)

Koray Ustabaşı
EDİRNE (İHA) - Edirne Belediye Başkanlığı tarafından bu yıl 6'ıncısı düzenlenecek olan 'Gazeteci Gözüyle Kırkpınar Fotoğraf Yarışması'na başvuruları 14 Nisan 2017 Cuma Günü başlıyor.
656. Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali kapsamında düzenlenecek olan '6. Gazeteci Gözüyle Kırkpınar Fotoğraf Yarışması'na Edirne'de görev yapacak gazeteciler katılacak. Kırkpınar'ı birebir soluyan, her anını yaşayan ve tanık olan Edirne'de görev yapan gazetecilerin objektifinden Kırkpınar'ın gazeteci refleks ve perspektifiyle vurgulanması, fotoğraf kareleri aracılığıyla paylaşılmasının amaçlandığı yarışmanın son başvuru tarihi ise 31 Mayıs 2017 tarihi olarak belirlendi.
Her yarışmacının en fazla 5 adet renkli ya da siyah-beyaz eserle katılabileceği yarışmanın detaylarına ve başvuru formuna 14 Nisan 2017 tarihinden itibaren www.edirne.bel.tr adresinden ulaşabilecek.
Yarışmanın Seçici Kurul'unda Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Çiğdem Gegeoğlu, TGF Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Lütfü Karakaş, Doğan Haber Ajansı Büro Şefi Gurbet Gökçe, Edirne Belediyesi Meclis Üyesi Mahmut Keskin ve Mehmet Özçuhacı yer alacak.
Yarışmada birinciye 3 bin TL, ikinciye 2 bin TL, üçüncüye bin 500 TL, Belediye Özel Ödülünü kazanan gazeteciye bin 250 TL, Kel Aliço Pehlivan Ödülünü kazanana 750 TL, mansiyon ödülünü kazanan 15 kişiye ise 350'şer TL para ödülü verilecek.
(KU-MEF-Y)

13.04.2017 15:42:53 TSI
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