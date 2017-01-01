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YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
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172 yıla özel badem ezmesi

13 Nisan 2017 Perşembe, 15:36
172 yıla özel badem ezmesi
172 yıla özel badem ezmesi

(Fotoğraflı)

Ergin Yıldız
EDİRNE (İHA) - Edirne'de iki esnaf, Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 172. yılı nedeniyle polislere, Türk Polis Teşkilatı logolu badem ezmesi ve Deva-i Misk Helvası ikram etti.
Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar ve şekerlemeci Arif Meriç, Fatih Sultan Mehmet heykeli ve şahi topları önünde Motosikletli Polis Timleri Amirliğinde görevli "Yunuslar"a Türk Polis Teşkilatı logolu badem ezmesi ve Deva-i Misk Helvası'ndan ikram etti. Polis teşkilatının kuruluşunun 172'nci yılını kutlayan Dinar ve Meriç, "Yunuslar"a meslek hayatlarında başarılar diledi.
Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar , yaptığı açıklamada, "Bizi huzur ve güven içerisinde yaşatmak için canını bir saniye düşünmeden veren kahraman Türk polisinin 172'nci yılını kutluyoruz. Selimiye Camii'nin gölgesinden tüm şehitlerimize dualarımızı gönderiyoruz. Nice 172 yıllara diliyorum" dedi.
Şekerleme ustası Arif Meriç ise, "Biz burada ayakta durabiliyorsak polisimiz sayesinde. Bugün rahat rahat dükkanlarımızı açıyoruz. Rahat rahat alışveriş yapıyoruz. Huzurlu bir şekilde evimize gidip yatıyoruz. 172 yıldır polisimizin sayesinde. Polis şehirlerimizi de rahmetle anıyorum" diye konuştu.
(EY-MEF-Y)

13.04.2017 15:45:15 TSI
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