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YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
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Hastane Caddesi yenileniyor

13 Nisan 2017 Perşembe, 15:38
Hastane Caddesi yenileniyor
Hastane Caddesi yenileniyor

(Fotoğraflı)

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, Hastane Caddesi'nde başlatılan yenileme çalışmaları tüm hızı ile sürüyor.
Ağır tonajlı araçların geçişleri ve yoğun kış şartlarının ardından yer yer bozulmalar meydana gelen yolda yenileme çalışmaları başlatıldı. Hafta başında başlatılan çalışmalar kapsamında caddenin modern bir görüntüye kavuşturulması planlanıyor. Yaklaşık 4 ay sürecek çalışmalar sonrası tamamen yenilenecek olan cadde araç trafiği ve yaya trafiği konusunda büyük kolaylık sağlayacak. Araçlar için park etme ceplerinin yer alacağı cadde de önemli bir yenilik de engelli vatandaşlar unutulmayarak yapılan engelli yolu olacak.
(YG-MEF-Y)

13.04.2017 15:46:17 TSI
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