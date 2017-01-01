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Rektör Gül, Silopili gençleri makamında ağırladı



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DİYARBAKIR (İHA) - Silopi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, üniversiteyi yakından tanıyıp, bölüm ve programlar hakkında bilgi almak amacıyla Dicle Üniversitesini (DÜ) ziyaret etti. Gezi sonunda DÜ Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, öğrencileri makamında ağırladı.

Silopi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden gelen yaklaşık 40 öğrenci hayallerindeki DÜ Mühendislik ve Hukuk Fakültelerini yakından görme ve tanıma fırsatı buldular. DÜ Mühendislik Fakültesi öğretim üyeleri, Silopili öğrencileri kapıda karşılayarak laboratuvarları gezdirip bölümlerle ilgili bilgiler verdiler. Öğrencilere gezide rehberlik eden Basın ve Halkla İlişkiler birimi personeli Faysal Özdemir, üniversite öğrencilerinin akademik eğitimi ve sosyal, kültürel alandaki avantajları hakkında bilgi verip üniversitenin Spor Kompleksi, Sosyal ve Kültürel alanlarını, Laboratuvarları ve Merkez Kütüphanesini gezdirdi.

Silopili öğrencileri makamında ağırlayan Rektör Prof. Dr. Talip Gül, "Sizler bizim gelecekteki öğrencilerimizsiniz. Çok çalışıp sizler de gelecekte Dicle Üniversitesi'nin bir öğrencisi olacaksınız. Bizler öğrencilerimize çok değer veriyoruz. Onların iyi eğitim almaları için elimizden gelen tüm cabaları gösteriyoruz" dedi.

Samimi bir ortamda gerçekleştirilen sohbet sonrası Rektör Gül, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekti.

Gezi sonunda Kültür ve Kongre Merkezini gezen öğrencilere sürpriz yapan, Kültür ve Kongre Merkezi çalışanı Yasin Güler, öğrencileri müzik ve ışık şovu ile karşıladı.

(İHA-MP-Y)



13.04.2017 15:48:27 TSI

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