YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Yakutiye, Tutak ile işbirliğinde Erzurum'dan ağrıya kardeş eli

Yakutiye, Tutak ile işbirliğinde Erzurum'dan ağrıya kardeş eli



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Ağrı'nın Tutak ilçesine kayyum atanmasının ardından Erzurum Merkez Yakutiye İlçe belediyesi ile kardeş belediye oldular. İlçe kaymakamı ve kayyum Erkan İsa Erat, günde 30 dakika suyu akan, alt yapı ve üst yapısı olmayan Tutak için kolları sıvadı. Erkan İsa Erat'ın en büyük yardımcısı ise Yakutiye İlçe Belediye Başkanı Ali Korkut. Ali Korkut, Tutak'a ilk iş olarak bir meydan yapacak. Yine Karayolları ile birlikte ilçeye 10 kilometre uzunluğunda asfalt yol yapılacak. İlçede incelemelerde bulunan Ali KOrkut, Kaymakam Erkan İsa Erat ile birlikte ilçede incelemelerde bulundu. Tutaklılarla caddede, iş yerlerinde sohbet eden Ali Korkut ve Erkan İsa Erat, insanların beklentilerini dinlediler.

Erzurum Merkez Yakutiye İlçe Belediyesi ile Ağrı'nın Tutak İlçe Belediyeleri 1 ay önce kardeş belediye oldular. Ocak ayı başında Tutak Belediye Başkanlığına kayyum olarak atanan Kaymakam Erkan İsa Erat, ilçe için rüya olarak nitelendirilecek projeleri hedeflerken, plan, proje ve diğer alanlarda en büyük destekçisi ise Ali Korkut oldu. Kardeşlik payı olarak gördükleri desteğin Tutak halkının daha müreffeh bir yaşamına katkı olduğunu belirten Ali Korkut, "Teknik ekibimizle Tutak'a geldik. Kaymakam Erkan İsa Erat kardeşimle öncelikli olarak yapacağımız meydan üzerinde proje bazlı değerlendirme yaptık. Diğer projeler için fikir alış verişinde bulunduk. Tutak halkı ne düşünür, insanların beklentileri nelerdir onları dinledik. Yapılacak çok iş ve alınacak mesafemiz var. Belediye olarak, teknik bilgi aktarımı, proje desteği ve bazı alanlarda fiili destek sunacağız. Tutak'a güzel bir meydan projemiz var. İlk kazma vuruldu. Hızlı bir şekilde tamamlayarak Tutaklıların hizmetine sunacağız. Asfalt için desteğimiz olacak. İnşallah Karayolları ile birlikte 10 kilometre uzunluğunda yol yapacağız. Çünkü ilçede yol adına bir şey bulunmuyor. Yapılacak çok iş var, Kaymakamımızın çok önemli projeleri var. Tutak halkı hizmeti gördükçe devletine daha bir sarılacaktır. Niyeti nifak olanlara fazla itibar etmeyeceklerdir" dedi.

Tutak'a 23 milyonluk yatırım

Tutak Kaymakamı Erkan İsa Erat, kardeş belediye katkılarıyla birlikte ilçenin acil ihtiyaçları için kolları sıvamış. Öncelikler arasında su şebekesinin yenilenmesi, arsenikli suyun arıtılması, kanalizasyon ve yağmur suyu kanalları oluşturulması, ilçenin düzenli bir yaşama kavuşması var. Erkan İsa Erat'nın Tutak için rüya denilecek proje ve hedefleri var. Bunlar arasında, İstanbul'daki Çamlıca Tepesi ile Bağdat Caddesinin birer benzerini Tutak'a yapmak yer alıyor.

Devletin 5 milyonu kayıp

Terör soruşturması kapsamında Belediye Başkanı DBP'li Fırat Öztürk tutuklanmış. Kaymakam Erkan İsa Erat iBelediyeye kayyum olarak atanmış. Erat, "Belediyeye ait yaklaşık 5 milyon lirayı dağa yollamış, şahsi işlerine harcamış ve belediyeye hiç uğramayan 2 kişiye maaş olarak vermişler. Bu paraları yargı yolu ile alıp, ilçeye yatırım yapacağız" dedi.

Kaymakam Erkan İsa Erat, bir koltukta iki karpuz taşıyor. Hazırladığı 20 projenin hayata geçebilmesi için kardeş belediye olan Erzurum merkez Yakutiye Belediye Başkanı AK partili Ali Korkut, Erat'ı yalnız bırakmıyor. Ağrı'nın geri kalmış ilçelerinden biri olan Tutak'ta hayallerini gerçekleştirmek için çalışan Kaymakam Erat, Yakutiye Belediyesi'nin ilçeye 10 kilometre asfalt dökeceğini, büyük bir meydan yapacağını, 44 öğrenciyi de tarih bilincini geliştirmek adına Çanakkale'ye göndereceğini bildirdi.

Başkan Ali Korkut ile silahların gölgesinde el ele sokaklarda dolaşarak halkın isteklerini dinleyen Erat, Tutak'ta başarılı işler yapacağını belirtti. Kayyum olarak atanmasına halkın çok sevindiğini ve büyük destek verdiğini ifade eden Kaymakam Erkan İsa Erat şunları söyledi:

"Tutak'ın 50 yıllık su problemini 8 milyon liraya çözecek çalışmayı başlattık. 25 kilometre isale hattını değiştirerek evlere su götüreceğiz. İlçemizin yüzde 40'nın kanalizasyonunu yok, bunun için 5 milyon lira harcayacağız. İçme suyu ve kanalizasyonun ardından kardeş belediye ve karayolları bize 10 kilometre yol yapacak. Diğer taraftan halkın gençlerin yaşama alanlarını da iyileştirmek istiyoruz. Spor toto, ilçeye içinde halı ve basketbol sahası ile tenis kortları bulunan spor kompleksi kuracak. Kadınlara Valilik kanalı ile lokal açacağız. Temiz bir Tutak, yaşanabilir bir Tutak için bunları bir yıl içinde tamamlayacağız. Benim iki hayalim var. Üzerinde köprü bulunan ana caddemizi ışıklandırıp, ağaçlandırıp ve kötü binaları nezih bir hale getirerek burayı İstanbul'daki Bağdat caddesi yapacağım. Ayrıca Bayrak tepeyi de mesire alanı olarak İstanbul'daki Çamlıca tepesine benzeteceğiz. Tutak'tan geçen Murat Nehrinin kenarında yürüyüş yolları, kafelerin olduğu sosyal bir alan olacak."

belediyecilik dışında her şeyi yapmışlar

Önceki belediyenin ilçenin çöpünü bile toplamadığını anlatan Erkan İsa Erat, 11 Ocak'ta göreve başladıktan sonra adeta seferberlik ilan ettiklerini belirtti. Erat, "Milletin evinde su yokken belediyeye ilk girdiğimde makam ve diğer odaları görünce hayrete kapıldım. Belediyeye ait yaklaşık 5 milyon lirayı dağa yollamışlar, şahsi işlerine harcamışlar ve belediyeye hiç uğramayan 2 kişiye maaş olarak vermişler. Bu parayı onlardan yargı yolu alacağız. O paraları Tutak'a hizmet olarak kullanacağız" diye konuştu.

Erzurum'a 224 kilometre uzaklıktaki Tutak ilçesine iki haftada bir giderek çalışmalara katkı sağladığını anlatan Erzurum merkez Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut ise "Kardeşlik adına buradayız. İlçe halkının yüzündeki tebessümü görüyoruz. Tutak'ta değişim zamanı başlamıştır. Bir yıla kalmaz çalışmalar meyvesini verir" dedi.

(ERZ-AT-Y)



13.04.2017 15:48:49 TSI

NNNN

