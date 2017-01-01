13 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Taşdoğan İstiklal Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

13 Nisan 2017 Perşembe, 15:42
Taşdoğan İstiklal Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.
Taşdoğan İstiklal Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.
- MHP İl Başkanı Muhittin Taşdoğan:
- "İstikbalimiz için değil İstiklalimiz için geldik"

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Muhittin Taşdoğan İstiklal Mahallesi sakinleriyle buluşmasında, "Biz buraya istikbalimiz için değil, istiklalimiz için geldik" dedi.
16 Nisan Referandumu kapsamında "evet" Kampanyalarını sürdüren MHP İl başkanı Yrd. Doç. Dr. Muhittin Taşdoğan'ın son durağı İstiklal Mahallesi oldu. MHP Şahinbey İlçe teşkilatının düzenlediği toplantıda mahalleliye hitap eden Taşdoğan, "Biz buraya İstikbalimiz için değil, istiklalimiz için geldik. Türkiye üzerinde kirli oyunlarını oyuncaklarına oynatanlar 15 Temmuz'da hak ettiği cevabı aldığı gibi 16 Nisan'da da alacaktır" dedi. Konuşmasını sürdüren Taşdoğan, "Bundan iki yıl önce 'Anayasanın ilk dört maddesini değiştirelim' diye geveleyenler le Milliyetçi Hareket Partisi mücadele etmiştir. Hem de hiç eveleyip gevelemeden. Yeni yeni Anayasa'da Meclis Cumhurbaşkanını denetleyebilecek. Tüm partiler soru önergesi veriyor, kaç tanesine cevap yazıyorlar ve yasalaşıyor. Yeni uygulamada her soru önergesine 15 gün içerisinde cevap vermek zorundalar. Milletvekillerinin hangisinin verdiği soru önergesi kanunlaştı. Yeni parlamentoda meclis bağımsız olacağı için verilen soru önergelerinin kanunlaşması da mümkün. Yıllarca güven oyu alamadığı için hükumeti kuramadık kaos yaşadık. Bunun örneklerini saymakla bitmez. Hepiniz biliyorsunuz. Güven oyu gibi sorunlara artık tahammülümüz yok. Yeni sistemde bu sorunda giderildi. Türk Milletinin menfaatine uygun düzenlenen Yeni Anayasa'ya biz Evet diyoruz. Yeni bir sistem ve ideal sistem. MHP'nin anayasa hukukçuları bu sistemin içindedirler. Bu paket ne AK Parti'nin ne de MHP'nin paketidir. Bu uzlaşmanın sonucu çıkan bir sistem değişiklik paketidir. Türkiye'nin önünü açacak yeni anayasa'ya hep birlikte evet" dedi.
Mahalleli de Akdoğan'a destek verdi.
(AK-SD-Y)

13.04.2017 15:48:50 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Yeni girişimciler başvurularını yaptı
YEREL

YENİ GİRİŞİMCİLER BAŞVURULARINI YAPTI
Gaziantep'de 16 Nisan'da tramvay ve belediye otobüsleri ücretsiz hizmet verecek
YEREL

GAZİANTEP'DE 16 NİSAN'DA TRAMVAY VE BELEDİYE OTOBÜSLERİ ÜCRETSİZ HİZMET VERECEK
Rektör Gür'den tüp bebek ünitesi müjdesi
YEREL

REKTÖR GÜR'DEN TÜP BEBEK ÜNİTESİ MÜJDESİ
Başkan Fadıloğlu'nun referandum değerlendirmesi
YEREL

BAŞKAN FADILOĞLU'NUN REFERANDUM DEĞERLENDİRMESİ
Kadınlardan 'evet'e tam destek
YEREL

KADINLARDAN 'EVET'E TAM DESTEK
23 Nisan için düzenlenen özel basketbol turnuvası start aldı
YEREL

23 NİSAN İÇİN DÜZENLENEN ÖZEL BASKETBOL TURNUVASI START ALDI
Gaziantep'te referandum günü ara sokaklara ulaşım kısıtlanacak
YEREL

GAZİANTEP'TE REFERANDUM GÜNÜ ARA SOKAKLARA ULAŞIM KISITLANACAK
Gaziantep'e kültür sanat ve gıda ödülü
YEREL

GAZİANTEP'E KÜLTÜR SANAT VE GIDA ÖDÜLÜ
AK Parti Genel Sekreteri Gül esnafı ziyaret etti
YEREL

AK PARTİ GENEL SEKRETERİ GÜL ESNAFI ZİYARET ETTİ
GKV'de yüzlerce fidanı toprakla buluştu
YEREL

GKV'DE YÜZLERCE FİDANI TOPRAKLA BULUŞTU
Anka hekim kadrosu gücüne güç katıyor
YEREL

ANKA HEKİM KADROSU GÜCÜNE GÜÇ KATIYOR
Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL

GAZİANTEP TİCARET BORSASI
Gaziantep'te şafak vakti uyuşturucu operasyonu
YEREL

GAZİANTEP'TE ŞAFAK VAKTİ UYUŞTURUCU OPERASYONU
AK Parti Genel Sekreteri Gül:
YEREL

AK PARTİ GENEL SEKRETERİ GÜL:
Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO SÜPER LİG

Milletvekili Tayyar'dan Fırat Kalkanı Harekatı değerlendirmesi
YEREL

MİLLETVEKİLİ TAYYAR'DAN FIRAT KALKANI HAREKATI DEĞERLENDİRMESİ
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO SÜPER LİG

Halep'in yeniden inşasında kullanılacak tek kaynak iddiası
YEREL

HALEP'İN YENİDEN İNŞASINDA KULLANILACAK TEK KAYNAK İDDİASI
Milletvekili Yüksel, 2 saatte 5 kilometre yol yürüdü
YEREL

MİLLETVEKİLİ YÜKSEL, 2 SAATTE 5 KİLOMETRE YOL YÜRÜDÜ
Gaziantep'te kayıt dışı istihdamla mücadele
YEREL

GAZİANTEP'TE KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELE
Şehitkamil, su sporlarında her kulvarda başarılı
YEREL

ŞEHİTKAMİL, SU SPORLARINDA HER KULVARDA BAŞARILI
Cumhurbaşkanlığı sistemi iyi anlaşılmalı
YEREL

CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ İYİ ANLAŞILMALI
Şahinbey'den 500 aileye et yardımı
YEREL

ŞAHİNBEY'DEN 500 AİLEYE ET YARDIMI
EN ÇOK OKUNANLAR
Ev temizliği için pratik bilgiler...
YAŞAM

TESADÜFEN BULDU! SADECE İKİ MALZEME İLE...

 1
  • 2 Türkiye'nin en güzel kadınlarından biriydi! Son hali görenleri şaşırtıyor...
  • 3 Drogba yeni takımını resmen açıkladı!
  • 4 İbrahim Erkal'dan üzücü haber